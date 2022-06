ZDF-Fernsehgarten: Andrea Kiewel verrät Gästeliste für Sonntag - mit Andrea Berg und den Amigos

Von: Alica Plate

Andrea Kiewel veröffentlicht die Gästeliste für den ZDF-Fernsehgarten am 19. Juni © Screenshot/Instagram/fernsehgarten

Fans des ZDF-Fernsehgartens scheinen auch am 19. Juni wieder voll auf ihre Kosten zu kommen. Moderatorin Andrea Kiewel enthüllt auf Instagram die Gästeliste. Neben Andrea Berg sind auch die Amigos mit von der Partie.

Lerchenberg - Am Sonntag, den 19. Juni geht der ZDF-Fernsehgarten (alle News zum ZDF-Fernsehgarten auf der Themenseite) in die nächste Runde. Auf Instagram veröffentlichte Andrea Kiewel (57) nun die Gästeliste für das große Event am Lerchenberg - und die kann sich durchaus sehen lassen. Neben Andrea Berg, Jürgen Drews und Bernhard Brink, sind auch die Amigos am Start.

ZDF-Fernsehgarten sorgt immer wieder für Aufsehen

Freunde des Schlagers haben allen Grund zur Freude. Denn am 8. Mai ist die ZDF-Fernsehgarten-Saison gestartet. Seitdem begrüßt Andrea Kiewel etliche hochkarätige Schlagerstars und sorgt dabei auch immer wieder selbst für Aufsehen. Nicht nur ihre Outfits sorgen auf Social-Media-Plattformen wie Twitter für Gesprächsstoff, auch ihre Art verspricht beste Unterhaltung.

Dabei sollten doch eigentlich die verschiedenen Musikacts im Vordergrund stehen. Denn auch am Sonntag dürfen sich die Zuschauer auf eine starke Gästeliste freuen, wie Andrea Kiewel auf dem Instagram-Account des ZDF-Fernsehgartens verrät.

ZDF-Fernsehgarten: Andrea Kiewel verrät Gästeliste für Sonntag - mit Andrea Berg und den Amigos

„Hallo ihr Lieben! Mit großem Stolz präsentiere ich: Andrea Berg, Ireen Sheer, Vivien Gold, Tanja Lasch, Anita und Alexander Hofmann und die Amigos, G.G. Anderson, Jürgen Drews und Bernhard Brink“, gibt Andrea Kiewel am 16. Juni freudestrahlend bekannt.

In der Kommentarspalte wird deutlich: Die Gästeliste erfreut nicht nur die Moderatorin, sondern auch die Zuschauer scheinen schwer begeistert zu sein: „Hört sich super an, wer alles in den Fernsehgarten kommt, ich freue mich!“, kommentiert ein Follower den Post. „Ich freue mich schon so sehr drauf“, fügt ein anderer hinzu, während ein dritter meint: „Oh das wird so schön“.

Bleibt zu hoffen, dass die Show diesmal ohne Skandale auskommt. Kürzlich sorgte nämlich ein Unfall im ZDF-Fernsehgarten für Aufsehen - René Caselly und Ramon Roselly haben bei Akrobatik-Act Kathrin Menzinger fallen gelassen - ein wahrer Schockmoment für viele Zuschauer. Verwendete Quellen: Instagram.com/fernsehgarten