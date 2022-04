Erste „ZDF-Fernsehgarten“-Mottos stehen fest: Discofox, Schlagerparty, Mallorca vs. Oktoberfest

Auch 2022 kehrt der „ZDF-Fernsehgarten“ zurück – mit vielen verschiedenen Mottos! (Fotomontage) © Christophe Gateau/ZDF/Kerstin Bänsch/dpa

Auch 2022 kehrt Andrea Kiewel mit dem „ZDF-Fernsehgarten“ zurück. Nun stehen die ersten Mottos fest. Das Programm dürfte recht bunt werden – dank Discofox, Muttertag und Schlagerparty!

Mainz - Der „ZDF-Fernsehgarten“ gehört in den warmen Monaten fest zum sonntäglichen TV-Programm. Die Unterhaltungssendung, die seit 2009 durchgehend von Moderatorin Andrea Kiewel (56) präsentiert wird, wartet jedes Jahr mit einem bunten Mix an vielfältigen Mottos auf. Das wird sich auch 2022 nicht ändern.

Andrea Kiewel lädt auch 2022 zum „ZDF-Fernsehgarten“ – Schlagerfans sollen auf ihre Kosten kommen

„ZDF-Fernsehgarten“-Fans dürfen sich freuen: Zwischen dem 8. Mai und dem 25. September zeigt der Mainzer Sender neue Ausgaben der beliebten Sonntagsshow, die in diesem Jahr lediglich – zumindest nach aktuellem Stand (31. März) – lediglich am 26. Juni und 21. August pausieren muss. Die ersten sechs Mottos, die wie gewohnt von einer quietschvergnügten Andrea Kiewel präsentiert werden, stehen nun fest.

Andrea Kiewel hat allen Grund zur Freude: Der „ZDF-Fernsehgarten“ trumpft auch 2022 mit spannenden Mottos auf © Neis/Eibner-Pressefoto/Imago

Am 15. Mai, zum Muttertag, soll es dank des „Italien“-Mottos sonnig-mediterran werden, am 22. Mai zeigt sich die Sendung dann mit „Einfach tierisch!“ von ihrer wilden Seite. Der 19. Juni wartet mit einer bereits ausverkauften „Discofox“-Show auf, anschließend folgt zum 10. Juli die traditionelle „Schlagerparty“. Freunde stimmungsvoller Musik kommen auch danach auf ihre Kosten, denn das ZDF strahlt am 31. Juli eine „Mallorca vs. Oktoberfest“-Ausgabe aus, sowie eine „Kultschlager“-Episode am 9. September.

„ZDF-Fernsehgarten“ mit Andrea Kiewel kehrt zurück – Ticketverkauf hat bereits begonnen

Wer den „ZDF-Fernsehgarten“ und Andrea Kiewel einmal aus nächster Nähe erleben möchte, sollte sich bereits jetzt um Karten bemühen – der Vorverkauf für einige Shows hat bereits begonnen: Erhältlich sind diese, je nach Kategorie, für 10, 20 oder 25 Euro beim Ticketservice des öffentlich-rechtlichen Senders.

Welche Gäste im „ZDF-Fernsehgarten“ dieses Jahr auftreten werden, ist noch nicht bekannt. Auch Schlagerstar Beatrice Egli (33) gastierte vergangenes Jahr bei Andrea Kiewel und darf bald sogar selbst ihre eigene Sendung moderieren: Dort solle ein „absoluter Weltstar“ auftreten, verriet die DSDS-Gewinnerin jüngst. Verwendete Quellen: ticketservice.zdf.de/zdf-fernsehgarten-2022.html