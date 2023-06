Security muss eingreifen: Fernsehgarten-Fans flippen wegen Anna Ermakova völlig aus

Von „Let‘s Dance“ in den ZDF-Fernsehgarten: Anna Ermakova sorgte mit ihrem Auftritt bei Andrea Kiewel für große Begeisterung. © IMAGO/BOBO

Anna Ermakova brachte das Publikum mit ihrem Auftritt im „ZDF-Fernsehgarten“ in Wallung. Letztendlich musste sogar das Sicherheitspersonal anrücken.

Mainz – Anna Ermakova (23) sorgt für ordentlich Chaos! Der Karriereweg des „Dancing Stars 2023“ geht seit ihrem Sieg bei der diesjährigen Staffel von „Let’s Dance“ steil nach oben. Zuletzt stattete Anna gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin (36) dem „ZDF-Fernsehgarten“ einen Besuch ab. Dabei begeisterte sie nicht nur Moderatorin Andrea „Kiwi“ Kiewel, sondern ganz offensichtlich auch das Publikum. Die Zuschauer der ZDF-Kultsendung gerieten sogar so sehr in Wallung, dass letztendlich das Sicherheitspersonal der Show eingreifen musste.

Ihre Performance begannen Anna Ermakova und Valentin Lusin mit einem klassischen Tango. Zu dem emotionalen Song „Running Up That Hill“ von Kate Bush, der zuletzt durch die Sendung „Stranger Things“ ein Revival erlebte, legten die beiden Tanzpartner dann einen Paso Doble auf dem Parkett hin. „Selten hat mich ein Gast so berührt wie sie“, schwärmte Andrea Kiewel von der diesjährigen „Let’s Dance“-Siegerin.

Anna Ermakova sorgt mit ihrem Auftritt im „Fernsehgarten“ für ein Security-Chaos

Beim Paso Doble gerieten auch die Zuschauer auf dem Lerchenberg außer Rand und Band. Security-Mitarbeiter des Produktionsteam mussten deshalb kurzerhand anrücken, um die tobende Menge wieder unter Kontrolle zu bringen. Ob das schon mal jemand vor Anna im „ZDF-Fernsehgarten“ geschafft hat?

Zweifelsfrei stehen Anna Ermakova nach ihren atemberaubenden Auftritten bei „Let’s Dance“ so einigen Türen der Showbiz-Welt offen. Doch die 23-Jährige will sich nach dem wochenlangen Training erst einmal Zeit für sich gönnen und genau überlegen, welche nächsten Schritte für sie anstehen. Ganz bescheiden bedankte sie sich zum Abschluss im „Fernsehgarten“ noch einmal bei ihren Fans für deren Unterstützung. Echtes Star-Potential!