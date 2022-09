„Ferkelkram“: Freizügige Strapse-Show sorgt bei Fernsehgarten-Zuschauern für Diskussionen

Von: Matthias Kernstock

Der ZDF-Fernsehgarten mit Andrea Kiewel (57) hinterließ am Sonntag (28.08.) bleibende Eindrücke bei den Zuschauern. Neben dem ungewöhnlichen Motto „Rock im Garten“ sorgte eine akrobatische Strapse-Show für Diskussionen. Ist das zu freizügig für den Öffentlich-Rechtlichen-Rundfunk gewesen?

Mainz - Ist das wirklich ok, wenn der kleine Kevin am Sonntagmittag um 13.23 Uhr einer halbnackten Frau in Strapsen an einem Seil hängend beim Verrenken zusieht? Diese Frage wurde bei Twitter während der „Rock im Garten“-Ausgabe des ZDF-Fernsehgartens diskutiert. Von „Ferkelkram“ war in den Sozialen Netzwerken die Rede.

Artistin Viviana Rossi in Strapsen im Fernsehgarten

Dabei hätten die Verantwortlichen beim ZDF-Fernsehgarten vorher nur einen Blick auf das Instagramprofil von “Cirque Du Soleil“-Artistin Viviana Rossi werfen müssen, um unnötige „Ferkelei“-Diskussionen zu vermeiden. Die Künstlerin turnte minutenlang leicht bekleidet live am Lerchenberg in Strapsen, mit Netzstrumpfhose am Seil.

Während bei Instagram nur gut 33.000 Follower über die freizügigen Shows der Künstlerin staunen, schalteten am Sonntag bei „Rock im Garten“ laut dwdl.de 1,77 Millionen Zuschauer bei der „emotionalen Pause vom Rock“, wie Andrea Kiewel den Auftritt ankündigte, ein. Darunter sicherlich auch viele Kinder, für die die Strapse-Show auch nicht gerade alltäglich sein dürfte.

Kurze Biografie von Viviana Rossi aus Spanien - Mit fünf Jahren angefangen, Sportgymnastik zu machen - Mit 13 Jahren spanische Meistern in Sportgymnastik - Besuchte eine italienische Artistenschule

„Erinnert mich an Sexy Sport Clips“: Twitter diskutiert über Strapse-Show im Fernsehgarten

„Erinnert mich an sexy Sport Clips“, kommentierte Twitteruser Tom während des Auftritts von Rossi im Fernsehgarten. Dass dieser Anblick unangemessen für das ZDF-Publikum gewesen sein könnte, zeigen auch andere Kommentare. „Nicht, dass Oma und Opa aus dem Sessel fallen“, meint „derschneid3“ bei Twitter. „Heute will’s das ZDF aber wissen“ und „ganz schön freizügig“ ist weiter unten in den Kommentarspalten zu lesen.

Bei „Rock im Garten“ wurde es freizügig: Bei Andrea Kiewel sorgte eine Akteurin in Strapsen für Diskussionen bei den Fernsehgarten-Zuschauern. © ZDF Mediathek

Fazit der Zuschauer: Dieser Auftritt der spanischen Künstlerin ist grenzwertig gewesen. Am Lerchenberg gab es für den Showact Applaus vom Publikum und ein „Grazie“ von Moderatorin Andrea Kiewel, die die freizügigen Szenen nicht weiter kommentierte.

„Anstrengend für meine Ohren“: Zuschauer genervt von Rock-Ausgabe im ZDF-Fernsehgarten

Doch nicht nur Viviana Rossi sorgte für Diskussionen am Sonntag. Egal ob Kochtipps, Schlager oder Ratespiele. Die Rockmusik und das Motto kam bei ZDF-Zuschauern nicht so gut an, wie erhofft. Verwendete Quellen: dwdl.de, Instagram Viviana Rossi