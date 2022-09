Endlich wieder Schlager im Fernsehgarten: Das sind die Gäste von Andrea Kiewel am Sonntag

Teilen

Der ZDF-Fernsehgarten mit Andrea Kiewel am kommenden Sonntag wieder auf Schlager. (Fotomontage) © IMAGO/Christian Schroedter & IMAGO/Eibner & IMAGO/Eibner

Nachdem die Rock-Ausgabe des „ZDF-Fernsehgarten“ nicht besonders gut ankam, setzt das TV-Format mit Andrea Kiewel am kommenden Sonntag wieder auf Schlager.

Mainz – Mit Schlager kann nichts schiefgehen! Am kommenden Sonntag (4. September) setzt der „ZDF-Fernsehgarten“ wieder auf sein altbekanntes Rezept. Die TV-Show mit Gastgeberin Andrea „Kiwi“ Kiewel (57) hatte am vergangenen Wochenende eine etwas andere Ausgabe gesendet, die ganz unter dem Motto Rock’n’Roll stand. Dass das Publikum der öffentlich-rechtlichen Vormittagssendung eher auf Schlager steht, spiegelte sich unter anderem in den Einschaltquoten wider. Die Gästeliste für die nächste „Fernsehgarten“-Folge dürfte den Verantwortlichen beim ZDF allerdings Hoffnung auf einen Quotenrekord machen.

Moderatorin Kiwi begrüßt am Sonntagmorgen nämlich eine Reihe hochkarätiger Schlagerstars auf dem Mainzer Lerchenberg. Unter den Gästen finden sich derweil keine Newcomer oder Musiker der jüngeren Generation. Denn wie das Motto „Kultschlager“ schon andeutet, geben sich in der nächsten „Fernsehgarten“-Ausgabe die echten Größen der Branche die Klinke in die Hand. Die Zuschauer des TV-Formats können also mit so einigen Ikonen aus der Welt des Schlagers rechnen!

Mit dem Motto „Kultschlager“ lädt der ZDF-Fernsehgarten endlich wieder Schlagerstars in die TV-Show © IMAGO / Eibner

Andrea Kiewel deutete an, dass es einen Überraschungsgast im „ZDF-Fernsehgarten“ geben wird

Die Gästeliste für die nächste Ausgabe des „ZDF-Fernsehgarten“ am kommenden Sonntag liest sich wahrlich wie ein Who-is-who des deutschen Schlagers. Unter anderem Wencke Myhre (75), Katja Ebstein (77), Bernhard Brink (70), Angelika Milster (70), Cindy Berger (74) und Ireen Sheer (73) sind mit von der Partie. Auch Wolfgang Ziegler (78), G. G. Anderson (72), Martin Mann (78) und Dorthe Kollo (75) werden das „Fernsehgarten“-Publikum mit ihren Kult-Hits aus den goldenen Zeiten des Schlagers unterhalten.

Selbstverständlich wird es in alter „Fernsehgarten“-Manier auch einige lustige Spiele sowie Tipps rund um Garten und Haushalt geben. Und möglicherweise beehrt sogar ein ganz besonderer Überraschungsgast die Zuschauer auf dem Lerchenberg. Denn wie Kiwi in der vergangenen Ausgabe bereits andeutete, könnte Schlagerlegende Jürgen Drews (77) auf einen kurzen Abstecher vorbeikommen. Drews hatte sich eigentlich vor einigen Tagen endgültig von der Bühne verabschiedet — wird er für den „ZDF-Fernsehgarten“ eine Ausnahme machen?