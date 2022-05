ZDF-Fernsehgarten: Zuschauer wollen Giovanni Zarrella anstatt Andrea Kiewel - „Tauscht doch bitte aus“

Ein ZDF-Fernsehgarten ohne Andrea Kiewel? Für viele Fans der Show unvorstellbar. Nun fordern einige Zuschauer jedoch ihren Rauswurf und haben sogar schon Ersatz gefunden.

Mainz - Seit knapp 20 Jahren steht Andrea „Kiwi“ Kiewel als Moderatorin vor der Kamera für den ZDF-Fernsehgarten (alle News auf der Themenseite). Für viele ist sie aus der Open-Air-Sendung nicht mehr wegzudenken. Andere hingegen fordern einen neuen Moderator: Giovanni Zarrella.

Andrea Kiewel moderiert seit knapp 20 Jahren den ZDF-Fernsehgarten

Seit 2002 moderiert Andrea Kiewel die Kultsendung (alle Infos zum ZDF-Fernsehgarten) am Mainzer Lerchenberg. Von 2007 bis 2009 machte sie eine Pause, steht seitdem aber regelmäßig wieder vor der Kamera. Ein Fernsehgarten ohne sie ist für viele Zuschauer also unvorstellbar.

Immer wieder treten an der Seite der gebürtigen Berlinerin andere Moderatoren mit auf. So duften beispielsweise Joachim Llambi oder Giovanni Zarrella mit der Blondine durch die Show führen (alle Sendezeiten des ZDF-Fernsehgartens im Überblick). Letzterer hat sich scheinbar ein Platz in den Herzen der Zuschauer gesichert.

Zuschauer fordern Giovanni Zarrella als neuen ZDF-Fernsehgarten-Moderator

Im Netz fordern sie nun, dass Giovanni Zarrella Andrea Kiewel endgültig als Fernsehgarten-Moderator ersetzt: „Tauscht doch bitte endlich diese Nervensäge von Moderatorin aus, z. B. gegen Giovanni Zarrella“, schreibt ein Zuschauer auf Facebook. Ein weiterer behauptet: „Kiwi war wieder ziemlich neben der Spur“, und fordert ihren Rauswurf: „gibt jemanden die Chance, soviel Geld mit einer Sendung in der Woche zu verdienen“.

Dass Andrea Kiewel tatsächlich die Show verlässt, ist unwahrscheinlich. Solche Hasskommentare ist Andrea Kiewel mittlerweile leider gewöhnt. Immer wieder fallen Zuschauer über das Outfit der ZDF-Fernsehgarten-Moderatorin her. So auch in der zweiten Fernsehgarten-Folge, als ihr Outfit einer „Bayernflagge“ ähnelt. Verwendete Quellen: Facebook.de, ZDF