Gästeliste für Andrea Kiewels zweite Folge im Fernsehgarten: Riccardo Simonetti und Co.

In der zweiten Folge der ZDF-Kultshow wird Moderatorin Kiwi einige hochkarätige Stars empfangen. Die Co-Moderation übernimmt Riccardo Simonetti. © Imago

Endlich wieder Fernsehgarten! In der zweiten Folge der ZDF-Kultshow wird Moderatorin Kiwi einige hochkarätige Stars empfangen. Die Co-Moderation übernimmt Riccardo Simonetti.

Mainz – Sommer heißt: Zeit für den Fernsehengarten! Mit den steigenden Temperaturen kommt auch die ZDF-Kultsendung am Sonntagvormittag zurück. Die erste Ausgabe der Schlager- und Gartenshow flimmerte bereits am vergangenen Wochenende — pünktlich zum Muttertag — über die Fernsehbildschirme. Für die zweite Folge haben die Macher des TV-Formats erneut eine hochkarätige Gästeliste zusammengestellt. Dieses Mal steht der ZDF-Fernsehgarten ganz im Zeichen des „Eurovision Song Contest“.

Moderatorin Andrea „Kiwi“ Kiewel (56) hat sich außerdem Verstärkung mit ins Boot geholt, um die zahlreichen Schlagerstars nicht alleine auf dem Mainzer Gelände begrüßen zu müssen. Entertainer Riccardo Simonetti (29) wird am kommenden Sonntag (15. Mai) an Kiwis Seite durch die Sendung führen, die unter dem Motto „Lebensfreude, Genuss und Musik“ steht. Damit nehmen die Show-Verantwortlichen klar Bezug auf den 66. ESC, der einen Tag zuvor in Italien ausgetragen wird.

Andrea Kiewel und Riccardo Simonetti können sich auf eine Reihe berühmter Gäste freuen

Doch wer wird dieses Mal die Fernsehgarten-Bühne rocken? Wie unter anderem die „Schlagerprofis“ berichten, wird zur „Eurovision Song Contest“-Ausgabe auch die ehemalige ESC-Gewinnerin Nicole (57) auftreten. Sie feiert in der Sendung das 40-jährige Jubiläum ihrer Siegerhymne „Ein bisschen Frieden“. Neben Nicole geben sich außerdem Andreas Gabalier (37), David Garrett (41) und Vanessa Weigert (29) die Ehre.

Doch nicht nur musikalischen Besuch wird es in Folge 2 des ZDF-Fernsehgartens geben: Auch Artistin Lili Paul-Roncalli (24) steht am kommenden Sonntagmorgen auf der Bühne. Wer jetzt hellhörig geworden ist, der sollte am 15. Mai um 12:00 Uhr im Zweiten einschalten. Neben Interviews mit und Auftritten von Stars und Sternchen wird es wie immer auch nützliche Tipps rund um Garten und Haushalt geben.