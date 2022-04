ZDF-Fernsehrat muss sich für peinliche Tweets entschuldigen

Teilen

Das ZDF muss sich für peinliche Tweets entschuldigen © dpa | Arne Dedert & dpa | Fabian Sommer

Statt sachlich-neutraler Beiträge twitterte der ZDF-Fernsehrat spätnachts plötzlich bizarre Witze. Nun entschuldigt sich der ZDF-Fernsehrat in einem Twitter-Statement.

Der ZDF-Fernsehrat setzte in der Nacht von Samstag auf Sonntag einige mehr als fragwürdige Tweets ab. Alles fing an damit, dass der Twitter-Account des Gremiums auf einen Beitrag von Pianist Igor Levit (35) reagierte.

Dieser hatte ein Foto geteilt, auf dem eine Bierflasche auf dem Hocker eines Klaviers steht. „Woran arbeite ich? Wer es errät, bekommt ein Geschenk“, schrieb der Musiker. Darauf die verstörende Antwort des ZDF-Fernsehrats: „Sieht ein bisschen aus wie anal intruding bei der Arbeit. Könnte aber auch Beethovens 1. Klavierkonzert sein.“

Igor Levit reagierte mit Humor und twitterte zurück: „Ihr sollt nicht so viel Alkohol trinken!“ Doch mit der gepfefferten Antwort hatte er wohl nicht gerechnet: „Auch nicht, um arbeitsfähig zu bleiben? Machst du doch auch!“ Sehr untypische Worte vom ZDF-Fernsehrat, der eigentlich stets sachlich und fachlich korrekt bleibt.

Wer denkt, dass das alles war, liegt jedoch gehörig falsch. Denn das üble Spielchen ging weiter. Nicht nur wurde ein Tweet mit zwei anstoßenden Bierkrügen gepostet, um halb zwei Uhr nachts folgte folgender Beitrag auf dem offiziellen Account des Gremiums: „Also eins ist ja mal klar: Der #Fernsehrat ist so breit und bunt wie unsere #Gesellschaft (Na ok, im Moment ist er vor allem breit).“

ZDF-Fernsehrat verspricht: „Wird nicht wieder vorkommen“

Ein äußerst peinlicher und beschämender Vorfall für den ZDF-Fernsehrat, der sich am Sonntagnachmittag „in eigener Sache“ für die Tweets entschuldigte. „In diesem Account wurde in einer Weise kommuniziert, die den Aufgaben, dem Selbstverständnis und den Gepflogenheiten des Gremiums in keiner Weise gerecht wird. Die Vorsitzende hat sichergestellt, dass so etwas nicht wieder vorkommt“, hieß es in einem Twitter-Statement.

Wie genau es dazu kam, dass die fraglichen Beiträge veröffentlicht wurden, ist jedoch nicht bekannt. Das Gremium erklärte lediglich: „Eine nüchtern-wertschätzende Kommunikation ist Voraussetzung für den Diskurs, für den der Fernsehrat stets eintritt.“