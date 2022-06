„Morgen im Fernsehgarten?“: Gottschalk, Schöneberger und Jauch im Beisein von Kiewel als Band angekündigt

Andrea Kiewel ist zu Gast bei „Denn sie wissen nicht, was passiert“. © Screenshots RTL/Denn sie wissen nicht, was passiert 18.06.22

Mitten in ihrer Liveshow „Denn sie wissen nicht, was passiert“, tritt plötzlich Frauke Ludowig auf die Bühne und kündigt Thomas Gottschalk, Barbara Schöneberger und Günther Jauch als Band für den nächsten Tag an. Die spielen gerade gegen Andrea Kiewel – Fans hoffen auf einen „Fernsehgarten“-Auftritt.

Köln - In ihrer Show „Denn sie wissen nicht was passiert“ (alle Infos zur Show) treten Barbara Schönebeger (48), Günther Jauch (65) und Thomas Gottschalk (72) immer wieder mit und gegen Promis in lustigen Spielen an. In der neuesten Ausgabe am 18. Juni bekamen es die drei Showgrößen mit ZDF-Fernsehgarten-Moderatorin Andrea Kiewel (57) und Sänger Alvaro Soler (31) zu tun. Doch plötzlich crashte Frauke Ludowig (58) die Liveshow für Breaking News.

Barbara Schöneberger, Günther Jauch und Thomas Gottschalk von RTL gezwungen, als Band aufzutreten

Da schauten Schöneberger, Gottschalk und Jauch dann doch etwas bedröppelt drein. In ihrer Liveshow am Samstagabend auf RTL kam plötzlich Promi-Expertin Frauke Ludowig auf die Bühne und gab im Auftrag von RTL bekannt: Schöneberger, Jauch und Gottschalk werden am Sonntagabend als Band zusammen performen. Ein Bild mit der Aufschrift „Thommi & Babsi feat. Günni am Holz“ wird eingeblendet, wo die Köpfe der Show-Hosts per Bildbearbeitung hinzugefügt wurden.

„Denn sie wissen nicht, was passiert“: Frauke Ludowig kündigt Gottschalk, Schöneberger und Jauch als Band an. © Screenshot RTL/Denn sie wissen nicht, was passiert 18.06.22

Zusammen mit Barbara Schöneberger, die neben ihrer Moderatorinnenkarriere auch als Sängerin auftritt, soll Thomas Gottschalk singen. Das wäre nicht unbedingt seine Stärke, wie er bekräftigt. Günther Jauch hingegen solle sich an der Blockflöte betätigen, da er das schon einmal bei einem Auftritt der Kelly Family getan hatte, verkündet Frauke Ludowig.

Gottschalk, Schöneberger und Jauch im Beisein von Andrea Kiewel als Band angekündigt – Fans begeistert: „Morgen im Fernsehgarten?“

Im Beisein von „Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea Kiewel, die am Sonntag auf ZDF wie gewohnt wieder ihre Show am Lerchenberg mit vielen Musikacts präsentiert, kommen die Zuschauer aber noch auf eine andere Idee. Sie hoffen, Barbara Schöneberger, Günther Jauch und Thomas Gottschalk statt zum angekündigten Termin auf RTL, mittags im „Fernsehgarten“ (alles über die Sendung) zu sehen.

Auf Twitter heißt es beispielsweise: „Man könnte ja auch morgen die Karriere am Lerchenberg starten“ oder „Da sieht man die 3: Thommi, Babsi & Günni am Holz, bestimmt im Fernsehgarten...“ Eine Frau fragt auch noch einmal nach: „Treten die 3 morgen auch schon im Fernsehgarten auf?“ Andrea Kiewel sagte in der Liveshow dazu bisher nichts – wie sie den Vorschlag wohl findet?

Fans sehen Schöneberger, Gottschalk und Jauch schon im „Fernsehgarten“. © Screenshots Twitter

Andrea Kiewel kündigte für ihre kommende „Fernsehgarten“-Show am Sonntag schon die Gästeliste an. Jürgen Drews feiert dort nach seiner Auszeit sein Bühnencomeback. Verwendete Quellen: RTL/Denn sie wissen nicht, was passiert 18.06.22