ZDF-Hauptstadtstudio-Chef Theo Koll geht in den Ruhestand: Nachfolge steht schon fest

Von: Jonas Erbas

Der Nachrichtensprecher und ZDF-Journalist Theo Koll geht zum Jahresende in den Ruhestand. Die Nachfolge im ZDF-Hauptstadtstudio ist bereits geregelt.

Berlin – Zum Jahresende wird ein wichtiger Posten beim ZDF neu besetzt: Am 30. November wird Theo Koll (65) seinen Posten als Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios abgeben und in den Ruhestand gehen, wie am Freitag (7. Juli) bekannt wurde. Die Leitung des Berliner Studios hatte der 65-Jährige am 1. März 2019 aufgenommen, nachdem er zuvor unter anderem als Studioleiter des ZDF-Auslandsstudios in Paris tätig gewesen war.

Theo Koll verlässt ZDF und geht in den Ruhestand: Diana Zimmermann ab 1. Dezember Nachfolgerin

Doch für Theo Koll geht nun seine TV-Ära zu Ende: Während dieser hat sich der profilierte Journalist einen Namen gemacht, arbeitete unter anderem als Redaktionsleiter des Politmagazins „Frontal21“ (von April 2001 bis Januar 2009) und wurde als Moderator und Mitglied des Sendungsensembles mehrfach ausgezeichnet (u. a. Bayerischer Fernsehpreis und Goldene Kamera). Als Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios musste er sich bis zuletzt mit gesellschaftlich umstrittenen Themen wie der COVID-19-Pandemie oder dem Ukrainekrieg beschäftigen.

Zum Jahresende wird Theo Koll die Leitung des ZDF-Hauptstadtstudios aufgeben, seine Nachfolgerin wird Diana Zimmermann, die zuvor das ZDF-Studio in London leitete © Eibner/Imago & Rico Rossival/ZDF

Personell geht es im ZDF allerdings nahtlos hochkarätig weiter. Kolls Nachfolge tritt am 1. Dezember Diana Zimmermann (52) an. Sie leitete von 2015 bis 2022 das ZDF-Studio in London und war zuvor als Korrespondentin in Peking und Redaktionsleiterin des „Auslandsjournals“ tätig. „Diana Zimmermann ist eine profilierte, preisgekrönte Journalistin, die zuletzt als Korrespondentin in London und in Peking das Informationsprogramm des ZDF geprägt hat“, zitiert dwdl.de ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten (58) zur personellen Veränderung. Sie werde „in Berlin (…) neue, wichtige Impulse in einer politisch spannenden Zeit setzen“.

Auch an anderer Stelle dürfte es beim ZDF am Ende des Jahres spannend werden: Angeblich soll Helene Fischer (38) noch 2023 mit ihrer Weihnachtsshow zurückkehren. Verwendete Quellen: presseportal.zdf.de, dwdl.de