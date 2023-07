Kuchenstück bei „Bares für Rares“ für 800 Euro versteigert

Von: Florian Schwartz

Süßspeise mit großer Geschichte bei „Bares für Rares“. In der ZDF-Trödelshow lieferten sich die Händler bei einem Stück Kuchen aus dem Jahr 1982 ein Bietergefecht.

Köln – Eigentlich gehören in der ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“ Schmuck, Bilder oder antike Möbel zu den bewährten Dauerbrennern, die den Händlern zum Verkauf angeboten werden. In der Sendung vom Montag (10. Juli) staunte Moderator Horst Lichter (61) allerdings nicht schlecht. Verkäufer Dominik (36) aus Hannover kam mit einem bislang noch nicht dagewesenem Objekt: Ein echtes Stück Kuchen auf einem Pappteller, das schon über 40 Jahre alt ist. Doch die nicht mehr zum Verzehr geeignete Süßspeise besitzt eine kuriose Vergangenheit.

„Bares für Rares“- Kuriosität: Kuchen wurde von Joseph Beuys signiert

Auch Experte Detlev Kümmel (55) lauschte aufmerksam der Geschichte, die der Verkäufer über das hinter einer Plexiglasscheibe aufbewahrte Objekt zu berichten wusste. Dominik sei einst Weinhändler gewesen. Als eine Kundin, die selbst Künstlerin war, ihren Wein nicht bezahlen konnte, habe sie ihm im Tausch dieses Kuchenstück als Bezahlung angeboten.

Doch dabei soll es sich nicht um irgendein Kuchenstück handeln. Die Künstlerin habe laut Experte Detlev Kümmel bei einer Ausstellung im Oktober 1982 dem Aktionskünstler Joseph Beuys diesen Teller mit Kuchen gereicht, damit dieser seine Signatur darauf anbringen konnte. Davon zeugen zumindest die Widmung an „Rosa“ am Rand des Papptellers sowie die Unterschrift von Beuys. Des Weiteren befindet sich in dem Plexiglas-Kasten noch die Einladung zur Ausstellung als Beleg für Ort und Zeit.

Kuchen auf Pappteller erzielt bei „Bares für Rares“ 800 Euro

Auch wenn es sich laut Kümmel nicht um ein echtes Kunstwerk von Beuys handelt, sondern lediglich um sein Autogramm, setzt der Experte das Kuchenstück auf dem Pappteller nicht zu niedrig an. 800 bis 1.200 Euro könnte es durchaus bei Interessenten erzielen. „Für einen unterschriebenen Pappteller ist das gut, oder?“, scherzte Dominik, der für das Mitbringsel die Händlerkarte erhielt.

Auch im Händlerraum war man verdutzt über kulinarische Kuriosität, die zum Verkauf angeboten wurde. Dennoch erhielt das Objekt gleich mal ein Startgebot von 200 Euro. Nach einem kleinen Bieterduell konnte sich schließlich Walter „Waldi“ Lehnertz (56) den signierten Kuchen sichern, nachdem der untere Schätzwert der Expertise erreicht war. Für 800 Euro wanderte das Stück Kuchen schließlich über die Händlertheke.

Erst letzte Woche erregte ein Objekt große Aufmerksamkeit bei „Bares für Rares“. Eine vermeintlich antike Holztruhe entpuppte sich im Verlauf der Expertise als Fälschung. Verwendete Quellen: „Bares für Rares“, Sendung vom 10. Juli 2023, facebook.com/BaresfuerRares