ZDF-Kultserie „Der Bergdoktor“ läuft jetzt auch in der ARD-Mediathek

Von: Jonas Erbas

Teilen

„Der Bergdoktor“ zählt zu den beliebtesten ZDF-Serien des vergangenen Jahrzehnts. Jetzt findet sich die Arztreihe mit Hans Sigl auch in der ARD-Mediathek.

Berlin – Egal, ob „Der Bergdoktor“, „Das Traumschiff“, „Sturm der Liebe“ oder „In aller Freundschaft“ – wer in ARD oder ZDF einmal seine Lieblingsserie verpasst, hat jederzeit die Gelegenheit, die fehlende Folge in der jeweiligen Mediathek anzuschauen. Doch die sind nun Teil eines großen Umbruchs bei den öffentlich-rechtlichen Sendern.

Umbruch bei ARD und ZDF: „Der Bergdoktor“ und Co. in beiden Mediatheken

Denn wie ein Blick in die ARD-Mediathek zeigt, stehen dort auch die Episoden der ZDF-Erfolgsserie „Der Bergdoktor“ bereit. Umgekehrt finden sich ARD-Formate inzwischen ebenfalls in der ZDF-Mediathek – eine Neuerung, die man bereits im Juni 2023 eingeleitet hatte. Und von der ARD und ZDF künftig beide profitieren sollen.

Sophia Thomalla bis Mariella Ahrens: Diese Stars hatten schon Rollen bei „Der Bergdoktor“ Fotostrecke ansehen

Denn die Verantwortlichen planen, beide Mediatheken gewissermaßen zusammenzulegen. Nutzern sollen künftig alle Inhalte zur Verfügung stehen – unabhängig davon, welche der beiden Anwendungen sie nutzen. Das bestätigt auch Eckart Gaddum (63), Leiter der ZDF-Hauptredaktion Digitale Medien, jüngst bei bild.de: „Mit dem Netzwerk wollen wir einen großen, weitgehend schrankenlos verfügbaren Kosmos aus öffentlich-rechtlichen Inhalten schaffen – egal über welches Angebot ein Nutzer oder eine Nutzerin den Weg zu uns findet.“

Bald Nummer eins? ARD und ZDF hoffen auf Erfolg von öffentlich-rechtlichem Streamingnetzwerk

Im Vordergrund stehe der Wunsch, die Nutzung der Mediathek „den Menschen so komfortabel wie möglich [zu] machen“, erklärt Benjamin Fischer (42), Leiter von ARD-Online. Mit dem neuen Projekt wolle man den deutschen Streamingmarkt erobern – und sich an der Spitze festsetzen: „Unser Ziel ist ein gemeinsames, öffentlich-rechtliches Streamingnetzwerk, das zum relevantesten in Deutschland wird.“ Nutzer sollen vorrangig davon profitieren, auf ihr Zuschauerverhalten angepasste Empfehlungen angezeigt zu bekommen.

Ein Blick in die ARD-Mediathek zeigt: „Der Bergdoktor“ steht inzwischen auch dort zum Abruf bereit, obwohl die Arzt- und Heimatserie mit Hans Sigl eigentlich im ZDF läuft © Erika Hauri/ZDF & Fabian Sommer/dpa

„Der Bergdoktor“ und Co. könnten dementsprechend künftig online noch bessere Zuschauerzahlen erzielen – auch im Streamingbereich. Schlecht läuft es dahingegen für ProSieben und Sat.1: „The Voice of Germany“ steuert trotz Stars wie Giovanni Zarrella (45) und den Kaulitz-Zwillingen (34) auf ein Quoten-Desaster zu. Verwendete Quellen: bild.de, ardmediathek.de, zdf.de