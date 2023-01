ZDF-Zuschauer fassungslos: Sender stellt „Leute heute“ mit Karen Webb ein

Schluss mit „Leute heute“: Das ZDF-Boulevardmagazin wird dieses Jahr eingestellt. Das bedeutet auch das Aus für Moderatorin Karen Webb. (Fotomontage) © Instagram/Karen Webb

Schluss mit „Leute heute“: Das ZDF-Boulevardmagazin wird dieses Jahr eingestellt. Das bedeutet auch das Aus für Moderatorin Karen Webb.

Damit hätte wohl niemand gerechnet: Nach über 25 Jahren wird das Vorabendformat „Leute heute“ eingestellt. 2007 übernahm Karen Webb (51) die Moderation der ZDF-Sendung. Im vergangenen Jahr wurde noch groß der 25. Geburtstag des Formats gefeiert. Nun hat der Sender beschlossen, das Boulevardmagazin aus seinem Programm zu streichen. Ausschlaggebend für die Entscheidung seien nicht etwa schwache Quoten gewesen: Im Schnitt schalteten „Leute heute“ rund drei Millionen Zuschauer ein.

Viel mehr wird eine Verjüngung des Senders angestrebt. „Dieser Schritt ist Teil des Strategieprozesses ‚Ein ZDF für alle‘, wodurch der Sender künftig mehr jüngere Zielgruppen und Menschen erreichen möchte, die bislang kaum ZDF-Inhalte sehen“, teilte der Sender der Deutschen Presse-Agentur mit.

Die letzte Folge von „Leute heute“ soll zwischen Ende Juli und Ende September ausgestrahlt werden. Ab Herbst 2023 sollen ähnliche Inhalte im verlängerten News- und Boulevardmagazin „Hallo Deutschland“ gezeigt werden. Auch online können die Fans auf Unterhaltungsthemen zugreifen.

Karen Webb: „Wenn eine Tür zugeht, öffnet sich wieder eine neue“

Moderatorin Karen Webb zeigte sich gleichzeitig enttäuscht und gefasst nach dem Show-Aus. „Für mich als Moderatorin der Sendung ist es zwar schade. Aber wenn eine Tür zugeht, öffnet sich wieder eine neue“, erklärte sie gegenüber der Bild am Sonntag. Im Medienbereich gehöre es dazu, Veränderungen zu akzeptieren und mit dem Zahn der Zeit zu gehen. „Für mich war und ist es ein Privileg, mit einem exzellenten Team täglich eine erfolgreiche, anspruchsvolle Sendung abzuliefern. Und zur Aufgabe einer Journalistin gehört es auch, offen für den digitalen Wandel zu sein“, betonte Webb.

Allerdings müssen sich die ZDF-Zuschauer noch auf weitere böse Überraschungen gefasst machen: Auch die beliebten Krimiserien „SOKO Hamburg“ und „Letzte Spur Berlin“ werden im kommenden Jahr eingestellt. „Im Zuge einer zukunftsfähigen Programmentwicklung wird das ZDF verstärkt in Angebote für jüngere Zielgruppen investieren“, erklärte ZDF-Programmdirektorin Dr. Nadine Bilke in einer Pressemitteilung. Rund 100 Millionen sollen in die Verjüngungskur des Senders fließen.