ZDF muss Maybrit Illner ersetzen: Moderatorin fehlte kurzfristig in eigener Show

Von: Jonas Erbas

Spontan-Ausfall im ZDF: Am Donnerstagabend (17. März) war der Politik-Talk „Maybrit Illner“ mit prominenten Gästen besetzt – nur die namensgebende Moderatorin selbst fiel kurzfristig aus. Ersetzt wurde sie von einem prominenten Kollegen.

Berlin - Die zahlreichen Politik-Talkshows im öffentlich-rechtlichen Rundfunk beschäftigt aktuell, verständlicherweise, nur ein Thema: der Ukraine-Krieg. Auch bei „Maybrit Illner“ (alle News zum Polit-Talk im Überblick) wurde, in prominenter Runde, heftig über den blutigen Konflikt mitten in Europa diskutiert – nur eine fehlte: Gastgeberin Maybrit Illner (57) musste krankheitsbedingt ganz kurzfristig ersetzt werden, wie tz.de berichtet.

Maybrit Illner Journalistin, Moderatorin und Autorin Geboren 12. Januar 1965 in Ost-Berlin Bisherige Moderationen u.a. Maybrit Illner, ZDF-Morgenmagazin, Bundestagswahl-Fernsehduelle Auszeichnungen u.a. Bambi, Deutscher Fernsehpreis, Goldene Kamera

„Maybrit Illner“-Gäste diskutieren über Ukraine-Krieg – ohne ZDF-Moderatorin

Bei „Maybrit Illner“ kommen auch die unangenehmsten Themen stets ungeschönt auf den Tisch. Klar, dass am Donnerstagabend (17. März) ausgiebig über den seit dem 24. Februar tobenden Ukraine-Krieg gesprochen werden musste.

Für die nötige Expertise sorgten als Gäste Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (52), FPD-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann (64), der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk (46), SPD-Außenpolitiker Michael Roth (51) und Brigadegeneral a. D. der Bundeswehr Erich Vad (65). Durch den Abend führte allerdings nicht Maybrit Illner, sondern deren ZDF-Kollege Theo Koll (63).

Der Polit-Talk „Maybrit Illner" musste am Donnerstagabend (17. März) ohne die titelgebende Moderatorin ausgekommen – sie wurde von Theo Koll (m.) vertreten

Direkt zu Beginn der Sendung klärte der 63-jährige Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios in Berlin die Zuschauer auf: „Maybrit Illner heißt heute Abend ausnahmsweise Theo Koll“, lächelte er und ging dann direkt in seine Moderation über, allerdings nicht, ohne seiner Kollegin „einen milden Verlauf und gute Genesung“ zu wünschen.

Der Grund: Die 57-Jährige ist am Coronavirus erkrankt, wie ihre Redaktion bereits am frühen Donnerstagnachmittag via Twitter mitteilte: „Leider heute früh positiv getestet und mit sämtlichen Erkältungssymptomen – Maybrit Illner muss zu Hause bleiben. Gute Besserung! Und ein Dankeschön an Theo Koll, der kurzfristig übernimmt.“

Maybrit Illner verpasst weitere Sendung – Theo Koll ersetzt ZDF-Kollegin adäquat

Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass Maybrit Illner ihre eigene Talkrunde verpasst: 2020 fehlte sie wegen eines Infekts, 2018 aufgrund eines Trauerfalls innerhalb ihrer Familie. Die Sendung, die bis 2007 noch „Berlin Mitte“ hieß, moderiert die in der Hauptstadt geborene Journalistin bereits seit dem Herbst 1999.

Für Theo Koll hat sich Maybrit Illners kurzfristiger Ausfall definitiv gelohnt: Der Politikexperte führte gekonnt durch einen spannenden Abend, stellte kluge Fragen und ließ seine Gäste ausreden. Dementsprechend positiv war auch die Resonanz auf sein spontanes Gastspiel.

