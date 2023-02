Neue Liebe nach Familienzoff? Bergdoktor Hans Sigl flirtet mit alter Bekannten

Von: Lisa Klugmayer

Das Familienleben von Martin Gruber gleicht einem Scherbenhaufen. Doch eine alte Bekannte lässt ihn mitten im privaten Drama zumindest wieder lächeln. Bekommt der Bergdoktor ausgerechnet jetzt sein Happy End?

Ellmau, Tirol – Seit 2008 begeistert „Der Bergdoktor“ jetzt schon seine Fans. Doch wer glaubt, dass es in Staffel 16 nun ruhiger wird, der täuscht sich. Am wilden Kaiser geht es turbulent weiter. In Folge sechs („Spiel mit dem Feuer“) muss Martin Gruber nämlich mit den Konsequenzen seines Geheimnisses klarkommen. Allerdings heitert ein Kaffee-Date mit einer hübschen Blondine den Bergdoktor wieder auf. ACHTUNG SPOILER FÜR FOLGE 6 (im TV am 2. Februar 2023)!

Heftiger Flirt nach Familienzoff: Findet Bergdoktor Hans Sigl nun die große Liebe?

Auch wenn sein Familienleben gerade eine Katastrophe ist, will Martin Gruber seine Pflichten gegenüber seinen Patienten nicht vernachlässigen. Also fährt er in Krankenhaus, um dort Laborwerte abzuholen und seinen guten Freund Dr. Alexander Kahnweiler um Rat zu fragen. Im Fahrstuhl trifft Martin Grube überraschend auf eine junge Frau. Die hübsche Blondine verdreht nicht nur dem Bergdoktor den Kopf, sondern dürfte den Fans auch bekannt vorkommen.

Unverhofftes Treffen: Im Krankenhaus sehen sich Martin Gruber und Karin Bachmeier wieder. Wird daraus vielleicht mehr? © ZDF

Als Karin Bachmeier (Hilde Dalik) plötzlich neben ihm im Fahrstuhl steht, ist die Überraschung bei Martin Gruber groß. Er hatte ihren Vater in der ersten Folge der 16. Staffel behandelt. Damals wollte Karin wegen der gesundheitlichen Probleme ihres Vaters dessen Hof verkaufen. Doch ihre Tochter Josie hielt sie davon ab – und überzeugte sie davon, selbst ein wenig länger in der Gegend zu bleiben.

„Dacht, Sie wären schon längst in Salzburg!“, so der Bergdoktor verwundert. „Ja, das war der Plan“, gibt Karin zu. „Aber ich habe gemerkt, dass ich gut eine Auszeit gebrauchen kann und jetzt bin ich bis zum Jahresende bei Josie und meinem Vater“. Ihr Vater hat einen Kontrolltermin in der Klinik, deswegen ist sie hier, erklärt sie weiter. Bevor Karin den Fahrstuhl verlässt, fragt sie Martin, ob er mit ihr in der Cafeteria einen Kaffee trinken will. Völlig überrumpelt stottert der: „Ja... nein, ich... gerne, aber ich habe keine Zeit, ich bin in Eile.“

Schon gewusst? „Der Bergdoktor“ ist ein Remake „Der Bergdoktor“ ging in den Neunzigern schon einmal auf Sendung. Von 1992 bis 1997 lief die Arztserie noch auf Sat.1. Die Rolle des Bergdoktors übernahm damals Gerhart Lippert (85) als Dr. Burgner. Doch nach nur vier Staffeln starb Burgner den Serientod und Dr. Hallstein (Harald Krassnitzer, 62) wurde der neue Bergdoktor. Trotz guter Quoten stampfte Sat.1 die Serie nach nur fünf Jahren ein. Das ZDF sicherte sich schließlich die Rechte an der Serie – mit Erfolg. Denn auch nach 16 Staffeln ist noch immer kein Serien-Finale geplant.

Zufall oder Schicksal? Bergdoktor Martin Gruber und Karin treffen ein zweites Mal aufeinander

Doch wie der Zufall es so will, treffen sich die beiden kurze Zeit später vor dem Gasthaus wieder. „Dr. Gruber schon wieder!“, strahlt Karin ihn an. „Ist ja ein Zufall“, antwortet Martin Gruber. Doch Karin ist wohl fest entschlossen, mit dem Bergdoktor auf ein Date zu gehen und meint: „Vielleicht ist das kein Zufall. Sondern ein Zeichen?“. Jetzt ist auch Martin in Flirtlaune und fragt breit grinsend: „Wofür?“ „Dass ich meinen Kaffee dieses Mal nicht alleine trinken soll“, so Karin.

Zufall oder Schicksal? Martin und Karin treffen ein zweites Mal aufeinander. © ZDF

Diesmal willigt Martin ein. Karin schwärmt davon, dass ihr die Gegend hier tut gut. „Sieht man!“, schmunzelt er, merkt dann aber, dass das vielleicht etwas unpassend war. „‘Tschuldigung! Sie wirken aufgeräumter, positiver“, erklärt er seinen Kommentar. Doch Karin scheint das nicht zu stören. Sie lächelt: „Danke für das Kompliment. Wir haben uns in einem extrem schwierigen Moment kennengelernt. Sie haben uns damals sehr geholfen. Danke. Im Ernst. Ich kenne keinen Arzt, der dermaßen engagiert ist!“

Der Bergdoktor in Flirtlaune: Wird aus dem Kaffee-Date mit Karin mehr? © ZDF

„Machen Sie mir jetzt Komplimente?“, fragt Martin mit einem dicken Grinsen im Gesicht. Doch der Kaffee-Flirt wird von Susanne unterbrochen, die Martin dringend bei einem ihrer Gäste benötigt. Bevor sich Martin Gruber verabschiedet, packt er nochmal seinen Charme aus: „Frau Bachmeier, das war ein sehr schöner Zufall“. Wird aus dem Kaffee-Date mit Karin mehr?

Ein aufmerksamer ZDF-Zuschauer hat zum Auftakt von „Der Bergdoktor“ ganz genau hingehört – und einen Fehler der Drehbuchautoren bemerkt. Verwendete Quellen: ZDF/Der Bergdoktor - Staffel 16, Folge 6 „Spiel mit dem Feuer“