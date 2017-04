ZDF-Psychothriller „Im Tunnel“: Gefangen in sich selbst

München - Maria Simon spielt in dem am Montag im ZDF laufenden Psychodrama „Im Tunnel“ eine Frau, die auf dem schmalen Grat zwischen Wahn und Wirklichkeit wandelt.

Klug, besonnen, rational – als Kommissarin im Magdeburger Polizeiruf 110 verfügt Schauspielerin Maria ­Simon über einen messerscharfen Verstand. Einen, der sie am Montag im ZDF-Thriller „Im Tunnel“ im Stich lässt. Simon spielt in diesem fesselnden Psychodrama eine Frau, die auf dem schmalen Grat zwischen Wahn und Wirklichkeit wandelt.

Der gewaltsame Tod ihres Bruders, den sie erschlagen in seiner Wohnung aufgefunden hat, lässt Maren (Maria Simon) keine Ruhe. Die zweifache Mutter stellt auf eigene Faust Nachforschungen an und ist sich schon bald sicher, einer handfesten Verschwörung auf der Spur zu sein. Maren vermutet im Hamburger Untergrund eine Giftmülldeponie, doch weder die Polizei noch ihre eigene Familie will ihren Theorien glauben. „Nie hätte ich gedacht, dass die Menschen, die ich am meisten liebe, meine größten Feinde sind“, sagt sie zu Anfang des Films, der mit jeder Minute beklemmender und bedrohlicher wird. Maren, so viel wird im Laufe der Geschichte klar, steckt nicht nur körperlich bei ihren Ermittlungen, sondern auch psychisch im Tunnel fest. Sie ist gefangen in sich selbst. Unfähig, sich von ihren Verschwörungstheorien und aus ihrer Psychose zu lösen.

Maria Simon war schon einmal in einer ähnlichen Rolle zu sehen. In Silvia S. – Blinde Wut spielte sie eine Frau, deren alltägliche Demütigungen in einem Amoklauf münden. Für ihr eindringliches Spiel in dem Familiendrama bekam sie die Goldene Kamera, und auch für Im ­Tunnel hätte die 41-jährige Leipzigerin eine Auszeichnung verdient. Die schmerzvolle Intensität, mit der sie eine Frau spielt, die um ihren Verstand, ihre Familie und die Wahrheit kämpfen muss, ist atemberaubend.

Astrid Kistner

„Im Tunnel“, Montag, 20.15 Uhr, ZDF