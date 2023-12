Auch Stiefmutter Carmen Nebel gerührt: Ella Endlich bricht bei „Weihnachts-Hits“-Auftritt in Tränen aus

Von: Elena Rothammer

In der ZDF-Show „Die schönsten Weihnachts-Hits“ trat unter anderem Schlagerstar Ella Endlich auf. Während ihrer Performance kamen nicht nur der Sängerin selbst, sondern auch Moderatorin Carmen Nebel – Ellas Stiefmutter – die Tränen.

München – Am Donnerstagabend (7. Dezember) präsentierte Carmen Nebel (67) die ZDF-Show „Die schönsten Weihnachts-Hits“ live aus München. Dabei begrüßte sie Schlagerstars wie Andrea Berg (57), Andreas Gabalier (39) und Stefan Mross (48). Auch Ella Endlich (39) gab einen ihrer Songs zum Besten und sorgte für große Emotionen.

Ella Endlich singt in Carmen Nebels Show „Die schönsten Weihnachts-Hits“ Lied für ihren Sohn

Schon bei Jürgen Drews’ (78) überraschendem Duett mit seiner Tochter Joelina (28), kullern auf der Bühne die Tränen. Dann legt auch noch Ella Endlich nach. Die Sängerin freut sich derzeit auf ihr erstes Weihnachten als Mama. Für Carmen Nebel ist das ebenfalls besonders: Immerhin ist sie mit Ella Endlichs Vater Norbert Endlich (65) verheiratet und damit seit Juni Stief-Oma.

Für ihren Sohn schrieb Ella Endlich den Song „Du und ich“, den sie bei „Die schönsten Weihnachts-Hits“ für die Zuschauer performt.„Denn du hast mich erfüllt. Ja, du segnest mich. Du und ich, eine Liebe, die gerade beginnt“, singt Ella Endlich in dem gefühlvollen Stück. Dabei ist kaum zu übersehen, wie nah ihr der Song geht. Nach dem Ende des Liedes fällt sie Carmen Nebel mit Tränen in den Augen in die Arme.

„Es passiert immer bei diesem Lied“, räumt die 39-Jährige ein, als sie sich die Tränen aus dem Auge wischt. Die Moderatorin ist ebenfalls sichtlich ergriffen. „Du hast aber auch so schöne Worte gefunden, mein Gott. Und ich glaube, jeder versteht dich. Es ist quasi ein Lied für alle kleinen Wesen auf dieser Welt“, betont Carmen Nebel.

Live im TV: Ella Endlich schwärmt von ihrem Sohn

Im Juni 2023 kam ihr Junge zur Welt. In ihrer Mama-Rolle geht Ella Endlich voll und ganz auf. „Ich singe es gerade so unfassbar gerne, ich singe es fast jeden Tag. Und jedes Mal denke ich mir, dass das überhaupt möglich war. Wie kann ich so ein kleines Wesen beschreiben? Das ist so zauberhaft und er ist das Original und keine Kunst wird ihm gerecht“, schwärmt die 39-Jährige von ihrem Nachwuchs. „Ich bin so froh, dass ich jetzt hier stehen darf und überhaupt von ihm singen kann“, zeigt sie sich dankbar.

Schon bald wird Carmen Nebel wieder im TV zu sehen sein. Zum letzten Mal feiert sie ihre große Weihnachtsshow „Heiligabend mit Carmen Nebel“ mit einem „Bergdoktor“-Star und einer Comedy-Legende am 24. Dezember im ZDF. Verwendete Quellen: ZDF / „Die schönsten Weihnachts-Hits“