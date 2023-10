Zuwachs für „Die Bergretter“: ARD-Kultstar heuert bei ZDF-Serie an

Von: Samantha Matheiowetz

So langsam werden immer mehr Details zur neuen Staffel der ZDF-Serie „Die Bergretter“ bekannt. Beim Cast der Auftaktfolge fällt ein Name besonders auf.

Ramsau – Am 16. November startet die 15. Staffel von „Die Bergretter“ im ZDF. Neben der eingespielten Truppe rund um Sebastian Ströbel (46) und Luise Bähr (44) warten auch viele neue Gesichter auf die Fans. Einer der Neuzugänge dürfte vor allem vielen ARD-Zuschauern vertraut sein.

Mit Höhen und Tiefen: So turbulent startet die neue Staffel „Die Bergretter“

Was in den sechs neuen „Bergretter“-Folgen genau passiert, ist zwar noch geheim, ein paar erste Details hat das ZDF in seiner Programmvorschau für die kommenden Wochen aber bereits verraten. In der Premierefolge „Unter Verdacht“ retten Markus Kofler (Sebastian Ströbel) und sein Team den verletzten Bergführer Max Horvarth (Yasmani Stambader), allerdings ist sein Begleiter und Schwiegervater Sebastian Neulinger (Sven Gerhardt) unauffindbar. Die Tatsache, dass Max durch den Unfall sein Gedächtnis verloren zu haben scheint, erschwert die Suche für die ZDF-Helden jedoch immens.

Besonders interessant ist dabei, wer die Frau des Vermissten, Bianca Neulinger, spielt: ARD-Urgestein und „Tierärztin Dr. Mertens“-Darstellerin Elisabeth Lanz (52). Seit 2006 kümmert sie sich im Ersten in ihrer Paraderolle um die Tiere des Leipziger Zoos und muss sich zusätzlich mit allerlei privater Konflikte und Dramen auseinandersetzen. Mit „Die Bergretter“ ist sie nun erstmals seit drei Jahren wieder in einer Produktion des ZDF zu sehen.

Das „Bergretter“-Team: Diese Namen muss man kennen Markus Kofler (Sebastian Ströbel): Leiter der Bergrettung in Ramsau Michael „Michi“ Dörfler (Robert Lohr): Pilot der Bergretter Katharina Strasser (Luise Bähr): Rettungsärztin und Ex-Freundin von Markus Tobias Herbrechter (Markus Brandl): Mitglied der Bergretter und Bruder von Katharina Rudi Dolezal (Michael Pascher): Techniker der Bergwacht

Neues Teammitglied oder Einmal-Auftritt? Das steckt hinter Elisabeth Lanz‘ Rolle bei „Die Bergretter“

Bislang scheint es sich bei Elisabeth Lanz‘ „Bergretter“-Auftritt nur um eine einmalige Episodenrolle zu handeln, aber wer weiß – vielleicht mischt sie ja schon bald als fester Teil des Teams von Markus und Co. mit. Wie es für „Dr. Mertens“ weitergeht, steht derweil noch in den Sternen – zu neuen Folgen der Arztserie hat sich die ARD seit dem Ende der letzten Staffel im Juli 2023 bislang noch nicht geäußert.

Dieser ARD-Star ist bald bei „Die Bergretter“ zu sehen. © ZDF/Barbara Bauriedl; ARD/Steffen Junghans (Fotomontage)

Wer den Staffelstart von „Die Bergretter“ am 16. November nicht mehr abwarten kann, kann die erste Episode bereits eine Woche vorher, am 09.11., in der ZDFmediathek anschauen. Indessen hat der Sender mit Sitz in Mainz bereits weitere spannende Details zu den neuen Folgen von „Die Bergretter“ bekannt gegeben. Verwendete Quellen: ARD.de, ZDF.de