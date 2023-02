Staffelfinale bei „Der Bergdoktor“: Anderer Arzt löst Martin Gruber ab

Von: Jonas Erbas

Im „Bergdoktor“-Staffelfinale zieht es Dr. Martin Gruber nach New York zu seiner Ex Franziska. Seine Stelle soll nun ein neues Gesicht in der ZDF-Serie übernehmen.

Ellmau – Bei „Der Bergdoktor“ geht es nun Schlag auf Schlag: Das Staffelfinale (23. Februar, um 20.15 Uhr im ZDF) stellt Dr. Martin Gruber (Hans Sigl, 53) und seine Liebsten vor eine ungewisse Zukunft: Nachdem sich der Mediziner mit seinem Bruder Hans (Heiko Ruprecht, 50) überworfen hat, zieht es ihn nach New York zu seiner Ex Franziska (Simone Hanselmann, 43). Im malerischen Tirol hinterlässt er damit eine Lücke. Doch Ersatz steht schon bereit.

Bergdoktor Martin Gruber zieht es nach New York – Hans Sigls Rolle gibt Praxis an Nachfolgerin ab

Achtung, Spoiler: Im „Bergdoktor“-Staffelfinale verlassen neben Martin noch zwei weitere Familienmitglieder den Gruberhof – der Haussegen hängt dementsprechend mächtig schief. Der von Hans Sigl verkörperte Titelheld hat seinen eigenen Weg gefunden, mit dem Chaos umzugehen: Er macht einen Rückzieher und verlässt seine Heimat, um auf unbestimmte Zeit nach New York zu gehen.

An diese Dame müssen sich die (ehemaligen) Patienten des Bergdoktors offenbar gewöhnen: Dr. Gassinger übernimmt im Staffelfinale die Praxis von Dr. Martin Gruber © Screenshot/ZDF/Der Bergdoktor

Seine Praxis im heimischen Ellmau gibt der Bergdoktor deswegen auf. Seine (ehemaligen) Patienten versorgt bald jemand anderes: Dr. Monika Gassinger (Sabine Menne, 46) tritt nämlich die Nachfolge von Martin Gruber an. Die erfahrene Ärztin macht keinen Hehl aus ihrem Interesse an den Räumlichkeiten und bekommt prompt ein Angebot vorgelegt: Zunächst soll sie Martin nur für sechs Monate vertreten. Doch: „Sollte das alles anders kommen, wie ich mir das vorstelle, dann könnte es sein, dass ich gar nicht mehr zurückkomme. Das heißt, sie haben die Option, die Praxis zu kaufen“, so der Tiroler vor seiner geplanten Abreise.

Hans Sigls geheime Gastrolle bei „Der Bergdoktor“ Seit 2008 verkörpert Hans Sigl bei „Der Bergdoktor“ den Titelhelden Martin Gruber. Das aufregende Leben des Landarztes begeistert mit jeder Folge Millionen von treuen Fans und hat seinen Schauspieler zu einem der größten Stars der deutschen Fernsehlandschaft gemacht. Was aber die wenigsten wissen: Die Rolle als Sohn von Lisbeth Gruber ist nicht Hans Sigls erster „Bergdoktor“-Auftritt. Denn zehn Jahre bevor er in den weißen Arztkittel schlüpfte, war er bereits als Taxifahrer in der beliebten Serie zu sehen, die damals noch bei Sat.1 lief und bei der mit Gerhard Lippert ein ganz anderer Bergdoktor im Mittelpunkt stand. Wer weiß – vielleicht wird ein Komparse aus dem ZDF-Remake ja dann eines Tages der Nachfolger von Hans Sigl?

Kommt beim „Bergdoktor“ am Ende alles anders? – Martin Grubers Pläne könnten scheitern

Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass er Ellmau für immer den Rücken kehren wird, schätzt Martin Gruber indes als „hoch“ ein: Den Bergdoktor verschlägt es also tatsächlich nach New York, während seine Praxis möglicherweise für immer von Dr. Gassinger geführt wird – Pläne, die in der 17. Staffel allerdings höchstwahrscheinlich erneut über den Haufen geworfen werden.

Bis es so weit ist, müssen sich die Fans allerdings noch gedulden: Die nächste Staffel der ZDF-Serie wird frühestens Ende 2023 anlaufen. Für Aufsehen sorgten allerdings schon die letzten Episoden: So thematisierte „Der Bergdoktor“ die verbotene Liebe zwischen Stiefmutter und Stiefsohn. Verwendete Quellen: „Der Bergdoktor“ (ZDF; Staffel 16, Folge 8), zdf.de