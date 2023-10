Aus für Florian Silbereisen: ZDF streicht beliebte TV-Show

Florian Silbereisen steht für mehrere ZDF-Shows vor der Kamera – doch der Sender nimmt ein beliebtes Format mit dem Schlagerstar jetzt endgültig aus dem Programm.

Mainz – Obwohl es 2023 eine Folge mehr als sonst gibt, sind die Ausstrahlungen von „Das Traumschiff“ im ZDF rar. Für viele Fans ist es deshalb ein kleiner Trost, dass die Stammbesetzung um Kapitän Florian Silbereisen (42) auch in dem Ableger „Kreuzfahrt ins Glück“ zu sehen ist. Doch damit ist jetzt Schluss, wie der Sender bekannt gibt.

Schon 2024: ZDF streicht „Traumschiff“-Ableger mit Florian Silbereisen aus dem Programm

Eigentlich hatte das ZDF gerade erst bestätigt, dass Florian Silbereisen noch das komplette Kalenderjahr 2024 für „Das Traumschiff“-Dreharbeiten zur Verfügung steht. Deshalb hatten viele Fans angenommen, dass die Reihe noch eine Weile mit dem Schlagerstar in der Hauptrolle fortgeführt wird. Da die Folgen in der Regel weit im Voraus produziert werden, nahm man an, dass er auch 2025 in Kapitän-Montur zu sehen ist. Doch nun hat der Sender schlechte Nachrichten für die Zuschauer: Zumindest „Kreuzfahrt ins Glück“ wird nicht mehr fortgesetzt.

Der Ableger läuft in der Regel im Anschluss an einzelne „Das Traumschiff“-Episoden und begleitet Brautpaare, die auf der MS Amadea den Bund der Ehe eingehen. Kapitän Max Parger und sein Team leiten die Trauungszeremonie an Bord – und bescheren den Fans so eine Extraportion „Traumschiff“-Gefühle. Wie dwdl.de jetzt berichtet, zieht das ZDF aber den Stecker. Heike Hempel, die Leiterin der Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie II, hat dem Portal bestätigt, dass die letzte Folge „Kreuzfahrt ins Glück“ 2024 ausgestrahlt werden soll – danach ist ein für alle Mal Schluss.

Nächstes „Traumschiff“ am 26. November: Erste Details zur Namibia-Folge In der nächsten Ausgabe schippert das „ZDF-Traumschiff“ mit Florian Silbereisen aka Kapitän Max Parger Richtung Namibia – und hat einen blinden Passagier an Bord, der das Leben des Kapitäns verändern könnte. Hat Florian Silbereisen in der Sendung etwa ein Baby, von dem er nichts weiß?

Schwacher Trost? ZDF will „Traumschiff“ trotz Ableger-Aus stärken

Als Grund für die Absetzung nannte Heike Hempel den Wunsch, sich mehr auf die Hauptreihe konzentrieren zu wollen. „Es gilt, die Marke ‚Traumschiff‘ noch weiter zu stärken“, gab sie an. Konkret bedeutet das wohl, dass man in Zukunft an dem Vierfolgen-Modell festhalten wird. Da „Kreuzfahrt ins Glück“ in den vergangenen Jahren immer seltener ausgestrahlt wurde, dürfte sich an der Sendezeit von Florian Silbereisen und seinem Team nicht allzu viel ändern. Trotzdem geht gewissermaßen eine Ära zu Ende.

Mit der Einsparung der Produktionskosten wolle man aber auch Platz für neue Formate schaffen. Dass die öffentlich-rechtlichen Sender derzeit ordentlich an ihrer Finanzierung arbeiten, musste Florian Silbereisen bereits zuvor feststellen. Aus Kostengründen sollen die Shows des Schlagerstars im MDR-Fernsehen gestrichen werden. Der MDR hat zum angeblichen Florian-Silbereisen-Rauswurf Stellung bezogen. Verwendete Quellen: dwdl.de