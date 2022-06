ZDF streicht Fernsehgarten am 26. Juni: Sender setzt stattdessen auf Sportübertragung

Von: Jonas Erbas

Der „ZDF-Fernsehgarten“ muss Ende Juni dem Multisportevent „Die Finals – Berlin 2022“ weichen (Fotomontage) © Eibner/Sven Simon/Imago

In den warmen Monaten hat Andrea Kiewel mit dem „ZDF-Fernsehgarten“ ihren sonntäglichen Sendeplatz eigentlich sicher. Am 26. Juni muss die Unterhaltungsshow allerdings eine Zwangspause einlegen: Der Mainzer Sender zeigt stattdessen eine Sportübertragung.

Mainz - In den Frühlings- und Sommermonaten sorgt der „ZDF-Fernsehgarten“ am Sonntagvormittag zuverlässig für beste Unterhaltung – eigentlich! Denn am 26. Juni fällt die beliebte Kult-Sendung mit Moderatorin Andrea Kiewel aus. Stattdessen läuft im ZDF der Entscheid des Multisportevent „Die Finals“, das kommendes Wochenende (25. und 26. Juni) in Berlin stattfindet.

„ZDF-Fernsehgarten“ legt Pause ein – Sportevent statt Kult-Show mit Andrea Kiewel

Triathlon, Rudern, Schwimmen, Leichtathletik – insgesamt 14 Sportarten stehen bei „Die Finals – Berlin 2022“ auf dem Programm. In der deutschen Hauptstadt messen sich dieser Tage bei dem 2019 zum ersten Mal veranstalteten Multisportevent namhafte Athleten in verschiedenen Disziplinen. Hier kommen insbesondere Sportfans auf ihre Kosten.

Der „ZDF-Fernsehgarten“ feierte jüngst seine 600. Folge, doch am 26. Juni müssen Andrea Kiewel und ihre Unterhaltungssendung pausieren: Stattdessen zeigt das ZDF das Multisportevent „Die Finals – Berlin 2022“ © ZDF

Für die Fans des „ZDF-Fernsehgartens“ bedeutet das aber gleichzeitig schlechte Nachrichten: Weil „Die Finals“ am Sonntag in vollem Gange sind, muss Andrea Kiewel aussetzen (alle Sendetermine des „ZDF-Fernsehgarten“ 2022). Die Jahrmarktsfolge vom vergangenen Sonntag (19. Juni) bleibt also zunächst einmal die letzte Episode der Kult-Sendung.

Kein „ZDF-Fernsehgarten“ am Sonntag – Andrea Kiewel kehrt am 3. Juli zurück

Doch bereits Anfang Juli geht es weiter: Am 3. Juli kehrt der „ZDF-Fernsehgarten“ regulär zurück. Dort steht dann ein großes Musikquiz an – unter anderem mit „Let‘s Dance“-Legende Joachim Llambi als Co-Moderator. Auch in den kommenden Wochen wird Andrea Kiewel für beste Sonntagsunterhaltung sorgen.

Am vergangenen Sonntag sorgte die Moderatorin vor der Pause allerdings noch für einen denkwürdigen Moment: Als Andrea Kiewel mit einem „ZDF-Fernsehgarten“-Fan für ein Foto posierte, brach dieser in Tränen aus. Verwendete Quellen: zdf.de, diefinals.de