„Mit Lichtlein in Bethlehem bleiben“: Gottschalk teilt bei „Wetten, dass?“ gegen Silbereisen aus

Von: Sarah Wolzen

Am Samstagabend kam es zum Duell der Top-Entertainer. Das ZDF fuhr mit „Wetten, dass?“ Traumquoten ein und ließ Florian Silbereisens „Schlager oder nixxx“ keine Chance. Auch Thomas Gottschalk konnte sich einen kleinen Seitenhieb auf seinen Kollegen nicht verkneifen.

Friedrichshafen - Wer am Samstagabend (19. November) einen gemütlichen Abend vor dem Fernseher verbringen wollte, hatte die Qual der Wahl. Die Neuauflage von „Wetten, dass?“ mit Thomas Gottschalk (72) oder doch lieber „Schlager oder nixxx“ mit Florian Silbereisen (41)?

„Wetten, dass?“ gegen „Schlager oder nixxx“

Wenn „Wetten, dass?“ nach über einem Jahr wiederzusehen ist, hat wohl kaum ein anderer Sender eine Chance gegen Showmaster Thomas Gottschalk. Sat.1 reagierte sogleich und verschob die zweite Folge von „Promi Big Brother“ auf 23.35, in der Hoffnung, dass Gottschalk nicht allzu lange überzieht.

Umso überraschender die Entscheidung des MDR am selben Abend die jüngste Ausgabe von „Schlager oder nixxx“ zu zeigen. Zumal die aufgezeichnete Show von Florian Silbereisen, die eigentlich am 26. Februar hätte gezeigt werden sollen, bereits zweimal verschoben wurde.

Thomas Gottschalk bei „Wetten, dass?“ mit kleinen Seitenhieb gegen Florian Silbereisen

Zehn Millionen Zuschauer konnte Thommy vor den TV-Geräten versammeln und ließ Flori damit erwartungsgemäß keine Chance. Eine kleine Spitze gegen seinen Kollegen konnte sich die Showlegende dann auch nicht verkneifen.

Als Robbie Williams seinen Kulthit „Angels“ zum Besten gibt, erhellt ein Lichtermeer die Messehalle in Friedrichshafen. „Da kann der Kollege mit seinen Lichtlein in Bethlehem bleiben. Das waren mehr als 1000“, so Thomas Gottschalk. Damit spielt er wohl auf Florian Silbereisens Schlagershow „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“ an. Dass zwar gerade „Schlager oder nixxx“ im MDR läuft, scheint Thomas Gottschalk entweder nicht zu wissen, oder ihn nicht zu interessieren. Es sei ihm verziehen, schließlich ist es auch gar nicht so einfach, bei Florian Silbereisens vielen unterschiedlichen Schlagerformaten den Überblick zu behalten. Trotz Traumquoten fiel „Wetten, dass?“ bei vielen Zuschauern durch - die Show sei „aus der Zeit gefallen“, so der Tenor im Netz. Verwendete Quellen: ZDF, MDR, dwdl.de