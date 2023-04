Wegen Florian Silbereisen: Kai Pflaume will zum ZDF- Traumschiff

Kult-Sendung im ZDF

„Das Traumschiff“ gehört zu den Kult-Sendungen im ZDF. Die TV-Show überzeugt offenbar nicht nur Fans, sondern auch einen ARD-Moderator.

Dortmund – „Das Traumschiff“ begeistert seit der Erstausstrahlung am 22. November 1981 zahlreiche Zuschauer. Mittlerweile sind in der Kult-Sendungen auch Promis zu sehen, die eigentlich aus ganz anderen Branchen kommen – so beispielsweise Florian Silbereisen, welcher auch als Schlagerstar ziemlich bekannt ist. Ein ARD-Moderator äußert nun ebenfalls Interesse an einem Schauspiel-Job in der Serie, berichtet RUHR24.

Ausnahme für Florian Silbereisen: ARD-Moderator möchte zu „Das Traumschiff“

Konkret handelt es sich bei dem ARD-Moderator um Kai Pflaume (55). Er moderiert unter anderem die Spielshows „Wer weiß denn sowas?!“ sowie „Klein gegen groß“ und ist bei vielen Zuschauern beliebt. Nun kann er sich neben seiner Tätigkeit als Moderator offenbar auch vorstellen, bei „Das Traumschiff“ mitzuspielen.

„Meine schauspielerischen Qualitäten sind begrenzt“, gibt er in einem Interview mit schlager.de zu. Auf eine Rolle bei „Das Traumschiff“ würde der ARD-Moderator sich offenbar trotzdem einlassen (mehr TV-News bei RUHR24).

„‘Das Traumschiff‘ ist Kult. Dafür würde ich eine Ausnahme machen. Das weiß auch mein Freund Florian. Schauen wir mal!“. Große Schauspiel-Talente für eine Rolle in der Serie sind offenbar nicht zwangsläufig ein Muss.

Ausnahme für Florian Silbereisen: ARD-Moderator nicht der einzige „Traumschiff“-Fan

Neben Florian Silbereisen und anderen Schauspielern hat es auch Bruce Darnell (65) zu „Das Traumschiff“ geschafft. Er soll in der kommenden Oster-Folge bei „Das Traumschiff: Vancouver“ im ZDF zu sehen sein und hat dafür seine perfekte Rolle erhalten. Er spielt nämlich einfach sich selbst.

Ob ARD-Moderator Kai Pflaume künftig ebenfalls sich selbst spielen und neben Florian Silbereisen am Set stehen wird, ist bislang unklar. Seine „begrenzten“ Schauspielqualitäten, wären dann jedenfalls kein Hindernis mehr für eine Teilnahme bei „Das Traumschiff“.

