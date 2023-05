Das sind die nächsten Ziele vom ZDF-Traumschiff mit Florian Silbereisen

Teilen

Das sind die nächsten Ziele vom ZDF-Traumschiff mit Florian Silbereisen © ZDF/Mirko Friebel

Das „ZDF-Traumschiff“ zeigt seinen Zuschauern regelmäßig die schönsten Urlaubsdestinationen dieser Welt. Auch die nächsten Ausgaben führen ins Paradies.

Mainz – Fans von „Das Traumschiff“ wissen längst: Die beliebte ZDF-Sendung kann nicht nur mit spannenden Handlungssträngen und tollen Gaststars aufwarten, sondern begeistert auch immer wieder mit atemberaubenden Kamerafahrten durch die schönsten Urlaubsorte dieser Erde. Die Dreharbeiten zum „ZDF-Traumschiff“ werden bekanntlich auf ganz besondere Art und Weise abgewickelt: Auf dem Kreuzfahrtschiff MS Amadea reisen hunderte Passagiere gemeinsam mit den Schauspielern um die Welt und können dabei einen Blick auf das Set der Erfolgsserie werfen. Die nächsten Ausgaben des TV-Formats führen das Publikum schon bald an ganz besondere Destinationen.

Bereits im Frühjahr arbeitete das Produktionsteam des „ZDF-Traumschiff“ an drei kommenden Episoden. Während eine Folge im afrikanischen Namibia spielt, war Drehort einer weiteren Ausgabe das wunderschöne Nizza an der Côte d‘Azur. Eine ganz besondere „Traumschiff“-Episode soll derweil zu Weihnachten ausgestrahlt werden. Kapitän Max Parger, gespielt von Florian Silbereisen (41), begrüßte dazu Amira (30) und Oliver Pocher (45) als Gaststars an Bord. Die Dreharbeiten hierfür fanden auf der indonesischen Insel Bali sowie in der Planstadt Nusantara im Osten der Insel Borneo statt. Wie unter anderem „Der rasende Reporter“ berichtet, soll Nusantara „2024 eingeweiht und die zukünftige Hauptstadt Indonesiens werden.“

Das „ZDF-Traumschiff“ dreht derzeit mit Collien Ulmen-Fernandes in Indien

Momentan wird eine weitere Folge von „Das Traumschiff“ in der indischen Hauptstadt Mumbai abgedreht. Insbesondere für Darstellerin Collien Ulmen-Fernandes (41), die seit 2021 Teil des Schauspielensembles der ZDF-Sendung ist, bedeutet dieser Dreh eine Rückkehr zu ihren Wurzeln. Ulmen-Fernandes’ Vater wuchs in Indien auf, weshalb die einstige VIVA-Moderatorin selbstverständlich eine ganz besondere Beziehung zu dem asiatischen Land hat.

„Mit dem Traumschiff in der Heimat angekommen! Der Geruch weckt Kindheitserinnerungen“, schrieb sie zuletzt in einem Beitrag auf Facebook über die Arbeit an der Show. Neben Collien Ulmen-Fernandes und Florian Silbereisen wird außerdem Harald Schmidt (65) nach einer längeren Pause wieder mit von der Partie sein. Er verkörpert beim „ZDF-Traumschiff“ den Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle.