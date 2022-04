„Das Traumschiff“: Die Osterfolge auf Mauritius mit Florian Silbereisen und Talk-Masterin Arabella Kiesbauer

Von: Jennifer Kuhn

Die neue „Traumschiff“-Folge erscheint am Ostersonntag um 20:15 Uhr im ZDF © Dirk Bartling/ZDF

Am Ostersonntag dürfen sich TV-Zuschauer auf eine weitere spannende „Traumschiff“-Folge freuen. Unter anderem werden Talk-Masterin Arabella Kiesbauer und Schauspielerin Vivien Wulf zu sehen sein. Das Traumschiff begibt sich diesmal Richtung Mauritius .

Mauritius - Kapitän Max Parger, gespielt von Schlagerstar und Entertainer Florian Silbereisen, begibt sich mit seinem Traumschiff auf eine abenteuerliche Reise nach Mauritius. Auch diesmal darf der Kapitän wieder einige neue Gesichter auf seinem Schiff begrüßen. In der Osterfolge kommen sich Max Parger und Schiffsärztin Jessica Delgado (gespielt von Collien Ulmen-Fernandes) sogar etwas näher.

„Das Traumschiff“: Aufregende Abenteuer auf Mauritius

Schiffsärztin Jessica Delgado möchte ihren Vater (gespielt von Wolfgang Stumph) wiedersehen und ihn an Land besuchen. Doch sie wird von ihm bitterlich enttäuscht und muss diesen Moment erst einmal verarbeiten. Gemeinsam mit Kapitän Max Parger verbringt sie romantische Stunden am Strand - dabei schauen sie gemeinsam den wunderschönen Sonnenuntergang auf der Insel an.

Die Osterfolge von „Das Traumschiff“ läuft am Sonntag, den 17. Apil um 20:15 Uhr im ZDF © Dirk Bartling/ZDF/dpa

Auch in der kommenden Folge wird es wieder mehrere Geschichten an Board geben, bei dem der TV-Zuschauer mit in den Bann gerissen wird. Ein trauriger Witwer ist ebenfalls auf dem Traumschiff und wird durch die hübsche Tanzlehrerin (gespielt von Vivien Wulf) an seine verstorbene Frau erinnert. Emotionen kommen hoch - denn es wird ein zusätzliches Familiendrama geben.

In der „Traumschiff“-Folge wird auch die ehemalige Talk-Masterin Arabella Kiesbauer einen Gastauftritt haben. Sie wird bei einem Discofox zu sehen sein. TV-Zuschauer können und dürfen sich also auf spannende Geschichten an Board freuen.

Florian Silbereisen redet nicht gerne über sein Privatleben. Doch nun gab der Schlagerstar einen Einblick in einen sehr unschönen Moment. Verwendet Quellen: dpa, ZDF