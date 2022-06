„Beim selben Friseur wie Inka Bause“: Matze Knop lacht über Frisur von „Fernsehgarten“-Zuschauerin

Von: Stella Rüggeberg

Teilen

Matze Knop lacht über Frisur von Zuschauerin im ZDF-Fernsehgarten © ZDF & dpa-Zentralbild | Jens Kalaene

Am 12. Juni 2022 flimmert die 600. „ZDF-Fernsehgarten“-Episode über die Bildschirme. Gemeinsam mit Matze Knop moderiert Andrea Kiewel die Jubiläumsfolge. Dabei erlaubt sich der Comedian einen bösen Scherz auf Kosten einer Zuschauerin.

Lerchenberg, Mainz - Zur Jubiläumsfolge des ZDF-Fernsehgartens hat sich Andrea Kiewel Unterstützung geholt (alle News zum ZDF-Fernsehgarten auf der Themenseite). Gemeinsam mit Matze Knop führt sie durch die 600. Folge der Open-Air-Sendung im Zweiten. Doch als er sich unter das Publikum am Lerchenberg mischt, kann er sich einen Scherz über die Frisur einer Zuschauerin nicht verkneifen.

Andrea Kiewel und Matze Knop moderieren den 600. ZDF-Fernsehgarten

Am 12. Juni 2022 begrüßt Andrea Kiewel ihre Zuschauer in der 600. Episode des Fernsehgartens und wird dabei von ihren Emotionen überrollt. Seit über 20 Jahren moderiert sie die Show in Mainz und begeistert immer wieder ihre Zuschauer mit tollen Live-Acts und Gästen. Für die 600. Folge hat sie sich allerdings Unterstützung geholt.

Matze Knop fällt über Frisur und Namen einer Zuschauerin her © ZDF

Gemeinsam mit Comedian Matze Knop, der schon öfter im ZDF-Fernsehgarten zu sehen war, moderiert sie die Jubiläumsfolge. Als sie sich unter das Live-Publikum mischen, fällt er aber über die Frisur einer Zuschauerin her: „Sie sehen toll aus. Sie waren extra beim selben Friseur wie Inka Bause“, lacht er über ihren blonden Kurzhaarschnitt.

Matze Knop lacht über Frisur und Namen einer Zuschauerin

Den Scherz kann die Zuschauerin gut wegstecken und lacht gemeinsam mit dem Publikum über ihren Verriss. Doch nicht nur ihre Frisur wird vom Comedian kritisiert, auch als er sie nach ihrem Namen fragt, kann er es sich nicht verkneifen, die Frau weiter zu beleidigen. Denn als sie ihren Namen nennt, antwortet Knop: „Das macht nichts“.

Peinlich, daneben oder genial: Die schrillsten Fernsehgarten-Outfits von Andrea Kiewel Fotostrecke ansehen

In der vergangenen Woche feierte ein Zuschauer im Fernsehgarten seinen Junggesellenabschied. Doch als er plötzlich auf die Bühne zu Andrea Kiewel ging und eine Rede hielt, wurde er von der Security prompt zu seinem Platz zurückbegleitet. Auf Twitter wurde der „ZDF-Fernsehgarten“-Zuschauer schnell zum Star. Verwendete Quellen: ZDF/Mediathek