ZDF gibt baldigen Sendetermin von „Das Traumschiff“ mit Florian Silbereisen und Sasha bekannt

Fans von Florian Silbereisen müssen nicht bis Weihnachten warten: Der Schlagerliebling wird bereits im November wieder als „Traumschiff“-Kapitän zu sehen sein. © Dirk Bartling

Mainz - Wenn Florian Silbereisen (41) als Kapitän Max Parger am Steuer des Traumschiffs steht, schlagen die Herzen vieler Schlagerfans höher. Traditionell werden die neuen Folgen der beliebten Familienserie um Feiertage wie Weihnachten und Neujahr ausgestrahlt. Nun kommt das „Traumschiff“-Publikum dieses Jahr schon früher in den Genuss der nächsten Folge, weil die Serie diesen November ihr 40. Jubiläum feiert.



Deshalb hat das ZDF nun den 20. November 2022 als Sendetermin für die aktuelle Folge bekanntgegeben. Passend zur kalten Jahreszeit geht die Reise dieses Mal nach Lappland. Die Dreharbeiten für die Folge wurden laut Schlager.de bereits Ende März 2022 abgeschlossen. Während des Drehs war Silbereisen an Corona erkrankt und hatte sich in Quarantäne begeben müssen.

Mit hochkarätiger Besetzung sticht das Traumschiff in See

Auch die restliche Besatzung von Deutschlands beliebtestem Urlaubsdampfer hat es wieder in sich. In weiteren Rollen werden nämlich ebenfalls prominente Gesichter aus Musik und Entertainment zu sehen sein. So sollen neben Colleen Ulmen-Fernandes als Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado auch Popstar SASHA, sowie die Schauspieler Daniel Fritz und Tayfun Baydar zu sehen sein.



Übrigens dürfen sich alle freuen, die Florian Silbereisen besonders gern in Kapitänsuniform sehen. Der Schlagerstar, der seit 2019 die Rolle des Max Parger ausfüllt, wird noch bis mindestens 2024 das Kommando auf dem Traumschiff behalten.