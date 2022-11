Neue Patienten, neues Glück: ZDF verrät Details zur ersten neuen „Bergdoktor“-Folge mit Hans Sigl

Von: Lukas Einkammerer

„Der Bergdoktor“ geht am 22. Dezember wieder los. Die acht Episoden der 16. Staffel laufen donnerstags um 20:15 Uhr im ZDF. Nun hat der Sender verraten, worum es in der ersten neuen Folge „Paradies“ geht.

Ellmau – Noch ein paar Wochen Geduld haben, dann ist es endlich so weit. Am 22. Dezember startet die heißersehnte 16. Staffel der erfolgreichen ZDF-Serie „Der Bergdoktor“. Mit atemberaubender Bergkulisse und ganz viel Heimatgefühl werden auch die neuen Geschichten rund um Dr. Martin Gruber (Hans Sigl, 53) die Zuschauer wieder in ihren Bann ziehen – und große Lust auf einen Ausflug ins Gebirge machen.

Auftakt von Staffel 16: In der neuen Bergdoktor-Folge „Paradies“ wird es spannend

Die acht neuen Folgen werden mit Hochspannung erwartet – schließlich endete die 15. Saison der Kultserie nicht gerade mit einem Happy End. Franziska (Simone Hanselmann, 42) brach kurze Zeit nach der Geburt ihres Sohns Johann nach New York auf und auch Anne (Ines Lutz, 39) verließ mit dem Finale die Serien-Gemeinschaft. Ob die neuen Geschichten diesen Winter wohl etwas versöhnlicher ausgehen?

Es geht wieder los: Am 22. Dezember startet die neue Staffel von „Der Bergdoktor“ im ZDF. Im Staffelauftakt „Paradies“ bekommt Dr. Martin Gruber einen neuen Patienten und kämpft mit den Veränderungen in seinem Privatleben. © ZDF/Erika Hauri (Fotomontage)

Um was es in dem spannenden Staffelauftakt „Paradies“ genau geht, hat das ZDF jetzt schon verraten. Martin Gruber stürzt sich trotz aller Trauer über die Abschiede von Franziska und Anne wieder voll in die Arbeit und bekommt mit dem Schafwirt Alois Bachmeier (C. C. Weinberger, 62) einen neuen Patienten. Tochter Lilli (Ronja Forcher, 26) schmiedet indessen Pläne, Medizin zu studieren und Lisbeth (Monika Baumgartner, 71) und Hans (Heiko Ruprecht, 50) kämpfen nach Annes Hof-Exit um den Erhalt der Marke „Gruber-Milch“.

Neue Patienten und neue Geschichten: „Der Bergdoktor“ geht in die nächste Runde

Man merkt schon: Bei den neuen Folgen ist wieder Mitfiebern angesagt. Ob es gelingt, den Hof von Schafwirt Alois, der an einer Multi-Infarkt-Demenz leidet, und die Grubermilch zu retten – auf diese brennenden Fragen gibt es schon bald Antworten. Außerdem dürften Zuschauer schon gebannt darauf warten, wie Lilli mit der Trennung von Robert (Timon Ballenberger, 30) umgeht und wie Bergdoktor Dr. Martin Gruber die großen Veränderungen in seinem Leben navigiert.

Am 22. Dezember erscheint die erste neue Folge in der ZDF-Mediathek, eine Woche später folgt um 20:15 Uhr dann ihre große TV-Premiere mit sieben weiteren, wöchentlichen Kapiteln. Bis dahin bietet sich an, nochmal die bisherigen Episoden Revue passieren zu lassen, damit man für die Rückkehr nach Ellmau auch bestens gerüstet ist. Bevor es schon bald zurück in die Praxis geht, macht Martin Gruber in anderen TV-Shows Halt, denn Bergdoktor Hans Sigl schlug Oliver Pocher im TV bei Günther Jauch mit einer Bratpfanne. Verwendete Quellen: ZDF, tag24.de, tvdigital.de