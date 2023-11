Udo-Jürgens-Tribute in der „Beatrice Egli Show“ von Fans zerissen

Eigentlich sollte es der emotionale Höhepunkt der „Beatrice Egli Show“ werden: Das Duett mit dem verstorbenen Udo Jürgens. Jetzt muss die Schlagersängerin von Fans heftige Kritik einstecken.

Berlin – Die „Beatrice Egli Show“ ist zurück – zur besten Sendezeit am Samstagabend. Die Gästeliste der Schlager-Sängerin ist mal wieder hochkarätig. Unter anderem stehen DJ Ötzi (52), Melissa Naschenweng (33), Howard Carpendale (77) und Christin Stark (34) auf der Bühne. Auch Udo Jürgens († 80) war dabei – zumindest seine Stimme.

Beatrice Egli lässt Kinderlied von Udo Jürgens aufleben

Udo Jürgens starb am 21. Dezember 2014 während eines Spaziergangs in der Schweiz. Die Musiklegende brach auf offener Straße zusammen. Im Krankenhaus wurde Herzversagen festgestellt. Mit einem „duet impossible“, einem eigentlich unmöglichen Duett, lässt Beatrice Egli (35) die verstorbene Schlagerlegende zumindest für eine kurze Zeit wieder aufleben.

Denn Beatrice Egli singt den Jürgens-Klassiker „Ein Kind ist ein Kind“, unterstützt wird sie dabei von dem Kinderchor „Friedrichshainer Spatzen“ und von Udo Jürgens selbst. Denn die Stimme von Udo Jürgens kommt vom Band und im Hintergrund ist das Musikvideo zum Song zu sehen. Ein unvergesslicher TV-Moment, der bei den TV-Zuschauern allerdings nicht besonders gut ankommt.

Udo-Jürgens-Tribute in der „Beatrice Egli Show“ von Fans zerrissen

Kaum stimmt Beatrice Egli die ersten Töne von „Ein Kind ist ein Kind“ an, gibt es die ersten negativen Kommentare im Netz. „Ruhe in Frieden wird bei verstorbenen Prominenten aber nicht ernst genommen. Da wird alles ausgeschlachtet was geht“, so ein wütender X-Nutzer (früher Twitter). „Udo kann sich nicht mehr wehren“, schreibt ein anderer User. Ein weiterer TV-Zuschauer schreibt: „Udo Jürgens kann man nicht vergleichen mit den ganzen Schlagerfuzzis. Er war brillant“. Dieser Fan fragt: „Müssen eigentlich alle ModeratorInnen immer mitsingen? Silberblick, Zarella, Ina Müller singen immer mit“.

Für DEN Gänsehaut-Moment der „Beatrice Egli Show“ sorgt aber eine ganz andere. Schlagerlegende Peggy March singt für ihren verstorbenen Ehemann die Ballade „Don‘t worry Darling“ und rührt damit ihre Fans zu Tränen. Verwendete Quellen: ARD/Die Beatrice Egli Show vom 11. November