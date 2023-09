„Gabs heute keinen Baumarkt zu eröffnen?“: Fernsehgarten-Publikum zerreißt DSDS-Sieger Sem Eisingers Auftritt

Von: Lukas Einkammerer

In der neusten Ausgabe des ZDF-Fernsehgartens war auch DSDS-Gewinner Sem Eisinger zu Gast. Besonders gut kam seine Performance bei den Fans im Netz aber nicht an …

Mainz – War einem Newcomer nach dem Sieg bei „Deutschland sucht den Superstar“ früher meist eine mehr oder weniger erfolgreiche Karriere in der Musikindustrie sicher, müssen sich die Champions der RTL-Gesangsshow heutzutage schon etwas mehr ins Zeug legen, um nicht in Vergessenheit zu geraten. Sem Eisinger (29), der im April die Jubiläumsstaffel gewann, wollte nun im ZDF-Fernsehgarten mit seinen Gesangskünsten beeindrucken – erntete in den sozialen Medien aber Hohn und Spott …

„Warum stürmt dieser Zuschauer die Bühne?“: Fernsehgarten-Fans verspotten DSDS-Gewinner Sem Eisinger

Unter dem Motto „Tiergarten“ begrüßte Andrea Kiewel (58) an Sonntagvormittag (10. September) neben hochkarätigen Gästen wie Eloy de Jong (50) und Ben Zucker (40) auch das Tierkönigreich bei sich auf dem Mainzer Lerchenberg. Auf dem Programm stand im Fernsehgarten dabei neben einem Abstecher in die Küche von Profikoch Armin Roßmeier (74) wie jede Woche auch wieder die volle Dröhnung Musik. Bei „Kiwi“ die neueste Komposition zu promoten und die Hörerschaft im Fernsehgarten für sich begeistern zu können – diese Gelegenheit ließ sich DSDS-Gewinner Sem Eisinger natürlich nicht entgehen.

Mit seinem Song „Rodeo Love“ stürmte der sympathische Hesse die Fernsehgarten-Bühne und wurde von den begeisterten Zuschauern mit tosendem Applaus und Jubelrufen belohnt. In den sozialen Medien fielen die Reaktionen auf seinen Auftritt aber leider um einiges weniger euphorisch aus. „Gab’s heute keinen Baumarkt zu eröffnen?“, spöttelt ein User bei X (ehemals Twitter) und dürfte damit wohl auf Sems Auftritt in einem Einkaufszentrum kurz nach seinem Sieg anspielen.

„DSDS-Gewinner Sem muss jetzt wieder los – eine Shopping-Mall eröffnen“, liest sich der Seitenhieb eines anderen Zuschauers, „Warum stürmt dieser Zuschauer die Bühne und warum greift die Security nicht ein?“, teilt ein anderer fies aus. „DSDS, stimmt, da war doch was. Lang, lang ist es her, fast keiner hat’s geschaut“, spöttelt derweil eine X-Nutzerin über die letzte Staffel von Dieter Bohlens (69) Gesangswettbewerb, und ein besonders gehässiger Kommentar prophezeit: „Sein letzter Auftritt im Deutschen Fernsehen.“

Wegen Buhrufen: Andrea Kiewel schimpft Fernsehgarten-Publikum

Neben tierischen Gästen und musikalischen Einlagen gab es für das Publikum in der neuesten Fernsehgarten-Folge auch etwas zu gewinnen: eine zum Motto der Show passende Alpakawanderung. Beim Musikquiz zwischen den Fernsehgarten-Gästen Steve und Elke lief aber nicht alles ganz rund und vor allem Ersterer musste sich vom Publikum einige Buhrufe anhören. „Es ist der vorvorletzte Fernsehgarten. In dieser Show ist alles gut, weswegen wir nicht buhen“, wetterte Andrea Kiewel daraufhin sichtlich genervt vom Verhalten der Zuschauermenge, „Machen wir nicht. Und nicht vorsagen! Alpakas muss man sich verdienen“.

Nur noch zwei Wochen, dann ist die diesjährige Fernsehgarten-Saison schon wieder vorbei. Das Finale steht mit dem Motto „Oktoberfest“ dabei ganz im Zeichen der Wiesn – und um die Staffel gebührend abzuschließen, begrüßt Andrea Kiewel wieder etliche Stars. Verwendete Quellen: ZDF/Fernsehgarten/Folge vom 10. September 2023