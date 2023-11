„Verstörend und respektlos“: Jörg Kachelmann zerreißt Thomas Gottschalks „Wetten, dass..?“-Abschied

Von: Florian Schwartz

Mit seinen Abschiedsworten bei „Wetten, dass…?“ hat Thomas Gottschalk eine Welle der Empörung losgetreten. Auch Jörg Kachelmann übt Kritik am Abgang des Moderators.

Schaffhausen – Am Samstag (25. November) nahm ZDF-Urgestein Thomas Gottschalk (73) nach 154 moderierten Folgen Abschied von der Kult-Show „Wetten, dass…?“. Allerdings kamen die letzten Worte bei vielen TV-Zuschauern sowie Promis gar nicht gut an. Gottschalk beklagte sich unter anderem, in der Öffentlichkeit nicht mehr frei reden zu dürfen. Ein unwürdiger Abgang, wie der ehemalige MDR-Moderator Jörg Kachelmann (65) findet.

„Peinliche Larmoyanz“: Jörg Kachelmann kritisiert Thomas Gottschalks „Wetten, dass…?“-Abgang

In der Vergangenheit wurde Thomas Gottschalk unter anderem mangelnde politische Korrektheit vorgeworfen. In seiner letzten „Wetten, dass..?“-Sendung sorgte er mit seinen Abschiedsworten für erhebliche Diskussionen. „Inzwischen rede ich zu Hause anders als im Fernsehen – und das ist auch keine dolle Entwicklung“, wetterte der Moderator über die gegen ihn erhobenen Vorwürfe. „Und bevor hier irgendein verzweifelter Aufnahmeleiter hin und her rennt und sagt: ‚Du hast wieder einen Shitstorm hergelabert‘, dann sage ich lieber gar nichts mehr.“

Doch Gottschalks Seitenhieb auf die oft angeführte ‚Cancel Culture‘ scheint nicht wirklich Zustimmung zu finden. Vor allem der ehemalige „Riverboat“-Moderator Jörg Kachelmann, der selbst über Jahre hinweg gegen Falschbehauptungen ankämpfen musste, hat wenig Verständnis für Gottschalks Schlussworte. „Ich habe das Abschiedsjammer-Video gesehen und war sehr überrascht über die peinliche Larmoyanz“, so Kachelmann im Interview mit t-online. „Ich dachte, dass er cool durch eine große Tür abtreten würde, nun ist es die kleinstmögliche geworden.“

Jörg Kachelmann hat kein Verständnis für Thomas Gottschalks Verhalten

Kachelmann kritisiert weiter Gottschalks mangelnde Dankbarkeit. Seiner Meinung nach soll er „froh sein über das ungeheure Privileg.“ Zudem habe Gottschalk „Personal, das einem Kärtchen hinhält“, die er offensichtlich trotzdem ignoriere. „Stattdessen jammern, dass man öffentlich nicht mehr die Sau rauslassen kann wie früher und offenbar immer noch zu Hause“, resümiert Kachelmann und fügt hinzu, „Das ist verstörend und respektlos gegenüber Menschen, die mehr arbeiten und weniger verdienen – also gegenüber allen.“

Von wegen Sprechverbot und Cancel Culture: Jörg Kachelmann kritisiert Thomas Gottschalks Abgang bei „Wetten, dass...?“ © IMAGO / STAR-MEDIA & IMAGO / Bildagentur Monn

Auch Gottschalks Unterscheidung zwischen Beruf und Privatleben an dieser Stelle, hält Kachelmann für bedenklich. „Ich kann nur ahnen, wie Herr Gottschalk sich zu Hause benimmt, wenn er Angst davor hat, mit nämlichen Verhalten öffentlich einen Shitstorm zu erzeugen“, bemerkt der Wetter-Experte weiter und gibt zu bedenken: „Alte reiche Männer sollten keine Wutbürger sein und sich auf schöne Auftritte bei Julian Reichelt vorbereiten. Das ist nicht der Gnadenhof, den man sich für Herrn Gottschalk wünschen möchte.“

Schon vor einem Jahr äußerte sich Jörg Kachelmann kritisch gegenüber Thomas Gottschalk. Dabei kam auch Moderatoren-Kollege Jan Hofer nicht gut weg. Verwendete Quellen: t-online.de, ZDF