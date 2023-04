Ziemlich unangenehm: „Bachelor“-Kandidatin geht mit Herpes zu Einzeldate

Bachelor David Jackson sucht nach seiner Herzensdame. Doch bei den Einzeldates stellt ein Herpes-Virus die Kandidaten vor Herausforderungen.

Der Bachelor steht in der diesjährigen Staffel einem ungeahnten Hindernis gegenüber. Bachelor David Jackson (32) datet in dem Format mehrere Frauen – Während sich ein Herpes-Problem anbahnt. Denn die Einzeldates der Kandidatinnen mit dem Junggesellen stehen an. Doch dafür ist es vor allem für Angelina Utzeri (28) ein denkbar ungünstiger Moment, denn sie hat Herpes.

Bachelor David Jackson sucht nach seiner Herzensdame. Doch bei den Einzeldates stellt ein Herpes-Virus die Kandidaten vor Herausforderungen. (Fotomontage) © RTL/Der Bachelor

In der Villa der Ladys gibt es nur ein Gesprächsthema: Angelina klagt den anderen Kandidatinnen ihr Leid. Die 28-Jährige hat seit Tagen mit einem Herpes-Bläschen an ihrer Lippe zu kämpfen. Nicht nur die Optik und die Schmerzen stören die Kandidatin – Sondern auch, dass sie deshalb nicht mit dem heißbegehrten David Jackson knutschen kann. Sie selbst erklärt sich den Herpes als Reaktion auf eine erschreckende Begegnung mit einem Skorpion.

Der Bachelor küsst Angelina trotz Herpes

Die 28-Jährige erzählte einer anderen Kandidatin, dass ihr Herpes nicht mehr ansteckend sei. Doch trotzdem ist er nur „fast weg“. Den Bachelor scheint das Bläschen an ihrer Lippe nicht zu stören. Nachdem Angelina erklärte: „Jetzt habe ich aber heute Tabletten und so bekommen, ist auch nicht mehr ansteckend. Also alles gut“ kam es am Pool zum ersten Kuss zwischen den beiden. Doch das führt zur Verwirrung bei den anderen Kandidatinnen. So meint Leyla: „Nicht, dass wir das dann alle danach haben!“