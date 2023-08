Zu Günther Jauch und „Wer wird Millionär?“: So läuft die Bewerbung ab

Von: Volker Reinert

Wer Kandidat in der von Günther Jauch moderierten RTL-Quizsendung „Wer wird Millionär?“ sein möchte, muss einige Hürden nehmen. So läuft der Bewerbungsprozess ab.

Köln – Seit dem Jahr 1999 stellt Moderator Günther Jauch (67) in der RTL-Quizsendung „Wer wird Millionär?“ Kandidaten 15 Fragen bis zum möglichen Millionengewinn. Doch bis die quizfreudigen Anwärter es auf den heißen Stuhl in die Show schaffen, müssen sie erst einige Hürden meistern.

„Wer wird Millionär?“: Quizsendung ist aus dem deutschen TV nicht mehr wegzudenken

„Wer wird Millionär?“ hat absoluten Kultstatus im deutschen Fernsehen erreicht. Dies liegt insbesondere auch an Moderator Günther Jauch, der seit der ersten Folge am 3. September 1999 durch die Sendung führt. Der Kult-Showmaster ist aus dem Format gar nicht mehr wegzudenken und lockert die Stimmung mit seinen oftmals humorvollen Sprüchen stets auf. Im Podcast von Kurt Krömer erzählte der Workaholic Jauch aber kürzlich, dass er die Ruhe in seinem Eigenheim in Potsdam sehr genieße, „gerne mal gelangweilt sei“ und stundenlang aus dem Fenster schaue.

In den 24 Jahren der Sendung haben es bereits 16 Kandidaten geschafft, die letzte Antwort korrekt zu beantworten. Doch bis es so weit war, musste sich jeder Kandidat erst in dem Bewerbungsprozess beweisen.

Der erste Millionensieg bei „Wer wird Millionär?“ Am 2. Dezember 2000 schaffte es der erste Kandidat bei Günther Jauch alle 15 Fragen richtig zu beantworten und eine Million Mark zu gewinnen. Prof. Dr. Eckhard Freiser beantwortete folgende letzte Frage richtig: „Mit wem stand Edmund Hillary 1953 auf dem Gipfel des Mount Everest?“, A: Nasreddin Hodscha, B: Nursay Pimsorn, C: Tenzing Norgay oder D: Abrindranath Singh. Richtige Antwort: C: Tenzing Norgay. Der damals 56-jährige Geschichtsprofessor und Historiker der Universität Wuppertal sagte dem Stern nach seinem Gewinn: „Ich habe erst gar nicht begriffen, was los ist.“ (Quelle: rtl.de)

So bewerben sich Kandidaten bei „Wer wird Millionär?“

Der erste Schritt, um ein möglicher Kandidat bei „Wer wird Millionär?“ zu werden, ist die Registrierung auf der Bewerber-Website. Nach der erfolgreichen Anmeldung folgt die erste Quizhürde, die telefonisch erfolgt. In zwei Quizrunden müssen potenzielle Kandidaten ihr Wissen beweisen. Wird das Quiz erfolgreich absolviert, erfolgt anschließend noch ein Interview. Die Bewerbung kostet einen Euro und ist ab 18 Jahren möglich.

Kommen Kandidaten in die nächste Runde, erwartet sie ein Besuch im Kölner Studio von „Wer wird Millionär?“ und ein Auftritt im Fernsehen. In der offenen Fragerunde wird mit weiteren Mitbewerbern nach Schnelligkeit um den begehrten Platz gegenüber von Günther Jauch und die eine Million Euro gespielt.

Günther Jauch moderiert die RTL-Quizshow „Wer wird Millionär?“ bereits seit dem Jahr 1999 und hatte schon unzählige Kandidaten bei sich auf dem Ratestuhl. Doch wie läuft der Bewerbungsprozess eigentlich ab? © RTL & IMAGO / Future Image

Spannend wäre aber nicht nur die Möglichkeit als Millionär nach Hause zu gehen, sondern auch einmal hinter die Kulissen der RTL-Show zu schauen. Eine ehemalige „Wer wird Millionär?“-Kandidatin verriet kürzlich Backstage-Geheimnisse, wie beispielsweise die Werbepausen für Studiogäste wirklich sind. Verwendete Quellen: rtl.de, endemolshine.de, bild.de