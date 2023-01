Zu gut für „Let‘s Dance“? Nathalie Volk erklärt, wieso sie doch nicht bei RTL tanzt

„Schade um die Quote“

GNTM-Star Nathalie Volk nimmt nun doch nicht an „Let‘s Dance“ teil. In ihrer Instagram-Story erklärt sie nun den Grund für ihren plötzlichen Meinungswechsel.

Nathalie Volk (26) hat schon einige TV-Auftritt hinter sich, doch bei „Let’s Dance“ scheint sie nicht teilnehmen zu wollen. 2014 wollte sie bei „GNTM“ gewinnen, schaffte es jedoch nur ins Halbfinale. Doch ihre selbstbewusste Art brannte sich ins Gedächtnis der Zuschauer ein. Zwei Jahre später war sie im Dschungelcamp zu sehen und gewann weiter an Bekanntheit. Aber auch bei „Goodbye Deutschland“ und „The Story of my Life“ auf VOX war das Model zu sehen. Doch nun spricht sie sich zur Überraschung einiger Fans gegen eine Teilnahme bei „Let’s Dance“ aus.

Die Gerüchte gingen herum, dass die Freundin von Millionär Frank Otto (65) beim RTL-Format „Let’s Dance“ zu sehen sein wird. In einer Instagram-Fragerunde bestritt sie dies nun. Ein Fan fragte: „Wie kam es, dass du doch nicht bei Let’s Dance mitmachst?“ und die 26-jährige erklärte: „Die Produktion dieser Show hat damals der Presse bekannt gegeben. Ich würde nie etwas bekannt machen, bevor ich nicht einen Vertrag unterschrieben habe. Es kommen spannendere und bessere Projekte auf mich zu. Ich brauche keinen Discoball, um zu verstehen, dass ich eine gute Tänzerin bin. Schade um die Quote, aber sonst verwechseln die mich noch mit den Profitänzern…Liebe besiegt alles.“ Ihre Meinung scheint festzustehen - auch im Bezug auf eine zukünftige „Let‘s Dance“-Teilnahme.

Nathalie Volk ist überzeugt: Sie gewinnt immer

Die Aussage der 26-jährigen wirkt sehr siegessicher und ihr Ego kann sich sehen lassen. Das Model zeigt in ihrer nächsten Instagram Story dann auch gleich ihre Tanz-Fähigkeiten. Sie ist in einem knappen, pinken Kleid zu sehen und schreibt dazu: „Da so viele gefragt haben: Ein kleiner Ausschnitt von mir bei einem Wettkampf, bei dem ich natürlich Gold gewonnen habe, wie bei jedem meiner Tänze. Ich moonwalke mal eben zu meinen Trophäen“ Eine Aussage, dir auf einige Follower überheblich wirken könnte.