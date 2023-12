Zu lahm: Hans Sigl überrascht mit Kritik am „Bergdoktor“-Drehbuch

Von: Lisa Klugmayer

Als „Martin Gruber“-Darsteller Hans Sigl das Drehbuch zum Auftakt der 17. Staffel von „Der Bergdoktor“ gelesen hat, war er mehr als enttäuscht.

Hamburg – Nur noch ein paar Wochen Geduld, dann ist es endlich so weit und die 17. „Bergdoktor“-Staffel geht auf Sendung. Am 4. Januar 2024 starten die neuen Folgen der Heimatserie und halten dann garantiert wieder reichlich Drama, Herz und turbulente Familienmomente bereit. Doch, wie Hans Sigl jetzt in der „NDR Talk Show“ verrät, hat ihn der Staffelauftakt – zumindest anfangs – nicht überzeugt.

Hans Sigl war von „Bergdoktor“-Auftakt nicht begeistert

Die „NDR Talk Show“ geht in die nächste Runde. Auch diesmal begrüßen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt wieder tolle Gäste: Unter anderem Atze Schröder, Max Mutzke, Nazan Eckes, Ingo Naujoks und Hans Sigl. Der „Bergdoktor“-Star plauderte dabei unter anderem über seinen Signature-Move als „Martin Gruber“, erklärt, was für ihn Meditation bedeutet und spricht natürlich über die neue Staffel von „Der Bergdoktor“.

Dabei wird schnell klar: Hans Sigl war von der ersten Folge der neuen „Bergdoktor“-Staffel alles andere als begeistert. „Ich habe zu dem Produzenten gesagt: Es muss losgehen, 17. Staffel, das muss zünden, da brauchen wir Berge und einen Unfall. Das muss richtig losgehen“, so der „Martin Gruber“-Darsteller.

Bergdoktor-Auftakt: Hans Sigl spricht von „Schneckenzüchter“ zum Start der 17. Staffel

Doch die Autoren der ZDF-Erfolgsserie hatten andere Pläne. „Dann bekomme ich das erste Drehbuch und lese, dass ein Schneckenzüchter am Start ist“, verrät Hans Sigl. Da kann sich selbst Moderatorin Barbara Schöneberger ihr Lachen nicht verkneifen und auch das Studio-Publikum muss schmunzeln.

„Nicht lachen. Sie werden weinen, wenn Sie es sehen“, so Sigl und erklärt weiter: „Dann haben sie mir erklärt, dass das aber eine ganz dichte Geschichte ist. Da geht es um die Emotionen“. Und schließlich muss Hans Sigl zugeben, dass die Geschichte mit dem Schneckenzüchter ihm jetzt doch überraschend gut gefällt.

„Schöne, emotionale Geschichte“: Hans Sigl jetzt doch vom „Der Bergdoktor“-Auftakt überzeugt

„Und dann wurde das eine kleine, süße Geschichte und ich bin so ein bisschen hängen geblieben in meinem Wunsch an Action und Berge und allem“, so Hans Sigl. Der Helikopter könne ja auch in einer anderen Folge zum Einsatz kommen, wirft Barbara Schöneberger ein. Hans Sigl stimmt lachend zu – Action-Fans kommen in der neuen Staffel also doch noch auf ihre Kosten.

„Am wilden Kaiser gibt es tatsächlich Schneckenzüchter und da haben wir auch gedreht und es wird eine ganz bezaubernde, schöne, emotionale Geschichte zwischen einem alten Mann und einem kleinen Mädchen, die ihn auf den richtigen Weg bringt. So geht die Staffel los – ganz anders als man denkt“, so der „Bergdoktor“-Star abschließend.

Apropos „Der Bergdoktor“: Die Serie läuft seit 2008 im ZDF. Serienstar Monika Baumgartner hat nun offen über die Zukunft von „Der Bergdoktor“ gesprochen. Verwendete Quellen: NDR/„NDR Talk Show“ – Folge vom 16. Dezember