Andrea Kiewel verrät im Fernsehgarten streng geheime Details zu neuer „Promibacken“-Staffel

Von: Jonas Erbas

Der „ZDF-Fernsehgarten“ mit Andrea Kiewel gastiert in Hamburg – dort teilte die Moderatorin unbedacht geheime Details zur kommenden „Das große Promibacken“-Staffel.

Hamburg – Woche um Woche ist Andrea Kiewel (58) im „ZDF-Fernsehgarten“ in bester Plauderlaune. Daran änderte sich auch am Sonntag (1. Oktober) nichts, als die Moderatorin mit der „On Tour“-Ausgabe ihrer Sendung in Hamburg gastierte. Kulinarisch wurde sie von Kult-Konditor und „Das große Backen“-Juror Christian Hümbs (41) unterstützt – und spoilerte prompt die kommende Promi-Staffel der Sat.1-Show …

Andrea Kiewel patzt im „ZDF-Fernsehgarten“ und spoilert Sat.1-Show

Offiziell hat Sat.1 noch keine Details zur kommenden Staffel von „Das große Promibacken“ mitgeteilt, doch wie aus einer Pressemitteilung des Sender hervorgeht, will man ab Herbst 2023 zunehmend auf Eigenproduktionen setzen. Davon weiß offenbar auch „ZDF-Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea Kiewel, die bei Sat.1 künftig ihre eigene Schlagershow bekommt.

Im „On Tour“-Fernsehgarten teilte die 58-Jährige dieses Wissen wohl eher unüberlegt auch mit den ZDF-Zuschauern: „‚Das große Backen‘ – was Simon uns gerade verschwiegen hat: Simon ist raus“, platzte es aus der gebürtigen Berlinerin im Gespräch mit Christian Hümbs plötzlich heraus. Simon Gosejohann (47), der am Sonntag als Co-Moderator aushalf, ist also allem Anschein nach Teil der nächsten „Promibacken“-Staffel – und wird diese, glaubt man Kiwis Aussagen, nicht gewinnen.

„Darf man noch nicht wissen“: Sat.1-Juror mahnt Andrea Kiewel nach Fernsehgarten-Spoiler

Show-Juror Hümbs reagierte auf die unbedacht ausgeplauderten Details verhalten: „Du, das darf man ja noch nicht wissen“, ermahnte er Andrea Kiewel. Der wurde ihre Enthüllung augenscheinlich erst in jenem Moment bewusst. „Oh, oh! An dieser Stelle verrate ich nur: Simon war länger dabei als ich – was aber auch keine Kunst ist. Weil ich war genau eine Folge dabei“, fühlte sich die Moderatorin ertappt und versuchte dann abzulenken – doch vergeblich!

Das war nix: Im „ZDF-Fernsehgarten“ spoilerte Andrea Kiewel offenbar geheime Infos zur kommenden „Promibacken“-Staffel – ein echter Aufreger! © Screenshot/ZDF/ZDF-Fernsehgarten

Aufmerksamen Zuschauern war dieser Fehltritt nämlich sofort aufgefallen: „Soso, Kiwi hat sich grad verplappert, dass Gosejohann beim ‚Promibacken‘ mitmacht“, schrieb ein Nutzer bei X (ehemals Twitter) nur wenige Sekunden, nachdem das ZDF die Szene gezeigt hatte. Dort herrschte in der Vorwoche große Verwunderung: Nachdem Die PARTEI den „ZDF-Fernsehgarten“ sabotiert hatte, plant man nun offenbar schon den nächsten Angriff. Verwendete Quellen: „ZDF-Fernsehgarten on Tour“ (ZDF; Ausgabe vom 1. Oktober 2023), presseportal.de, twitter.com