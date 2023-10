„Tatort“-Hammer: ARD-Kultkrimi bald auch in den USA zu sehen

Der „Tatort“ ist in Deutschland Kult. Nun erobert die ARD-Krimireihe auch Nordamerika: Der WDR hat einen Deal mit dem Streamingdienst MHz Choice eingefädelt.

Oberhaching – Egal ob Krimi-Fan oder nicht: Am „Tatort“ führt im deutschen Fernsehen kein Weg vorbei. Bereits seit Jahrzehnten schalten die Zuschauer sonntags um 20:15 Uhr ein, um mit den TV-Kommissaren spannende Fälle zu lösen. Nun wurden sensationelle Neuigkeiten bekannt: In Zukunft erobern die ARD-Kultkrimis auch die USA und Kanada.

Deutscher „Tatort“ erobert dank Streamingdienst die USA

Wie das Branchenblatt „The Hollywood Reporter“ berichtet, wird der Streamingdienst MHz Choice über 250 „Tatort“-Folgen in Nordamerika zeigen. Das Portal gehört zum New Yorker Arthouse-Vertrieb Kino Lorber und hat sich auf internationale TV-Serien spezialisiert. Der deutsche „Tatort“ scheint da hervorragend ins Programm zu passen.

In dem Bericht wird das ARD-Format als „phänomenal erfolgreiche Serie“ gelobt. „Der Einfluss des ‚Tatort‘ auf die deutsche Popkultur kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden“, heißt es weiter. Regelmäßig würden über zehn Millionen Zuschauer einschalten. „In der Spitze erreichten die Folgen mehr als 14 Millionen Zuschauer, was einem Anteil von mehr als 40 Prozent an der Gesamtzuschauerzahl in Deutschland entspricht“, lautet die Auswertung des Hollywood Reporter.

Die positiven Quoten haben wohl auch den Streaminganbieter MHz Choice auf den „Tatort“ aufmerksam gemacht. Der abgeschlossene Vertrag beinhalte vor allem die Folgen des WDR. Dort ermitteln aktuell Teams aus Köln, Dortmund und Münster.

© IMAGO/eu-images & ARD/Hubert Mican

Der Deal wurde mittlerweile auf der Website der Filmproduktionsgesellschaft Beta Film bestätigt. „Beta Film hat 250 Stunden des legendären Zyklus an den Streamer verkauft“, ist dort zu lesen. Die Oberhachinger Firma hält die internationalen Vertriebsrechte an dem Katalog der WDR-Tochter WDR mediagroup inne.

Hierzulande wird der Tatort schon kritischer unter die Lupe genommen. Am Sonntagabend zeigte die ARD mit „Murot und das Paradies“ den neuesten „Tatort“ aus Hessen. Die ungewöhnliche Handlung sorgte bei den Tatort-Zuschauern jedoch für gespaltene Gemüter. Verwendete Quellen: www.hollywoodreporter.com, www.betafilm.com