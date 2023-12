Düstere „Bergdoktor“-Rückkehr: Kommt es in Staffel 17 zu Todesfall?

Von: Lukas Einkammerer

In der 17. „Bergdoktor“-Staffel kehrt ein alter Charakter nach Ellmau zurück. Für die Figuren rund um Martin Gruber könnte das Unheil bedeuten.

Ellmau – Am 4. Januar 2024 feiert die 17. „Bergdoktor“-Staffel im ZDF Premiere und führt die dramatischen Handlungsstränge und das Cliffhanger-Ende der letzten Folgen fort. Schon vor Sendestart ziehen nun aber dunkle Wolken über den Grubers und ihren Freunden auf, denn eine Figur kehrt nach mehr als zehn Jahren zu der Heimatserie zurück – und könnte Unheil mit sich bringen.

Nach 16 Jahren: Alte Figur kehrt zu „Der Bergdoktor“ zurück

Viel bekannt ist über die 17. „Bergdoktor“-Staffel noch nicht, außer dass Martin Gruber (Hans Sigl, 54) und seine Familie und Freunde von zahlreichen neuen Gesichtern unterstützt werden. Nachdem das ZDF kürzlich erste Details zu den acht Episoden verraten und zudem die langersehnte Rückkehr von Mark Kellers (58) Seriensohn Jens-Torben (Luis Immanuel Rost, 19) verkündet hat, hat Hans Sigl Neuigkeiten für alle Fans der Serie: Ein weiterer Charakter kehrt endlich nach Ellmau zurück – und das nach 16 langen Jahren.

Auf seinem Instagram-Profil hat Hans Sigl nun einen Clip aus der Folge „Familienbande“ von 2008 geteilt – und damit ein überraschendes „Bergdoktor“-Comeback bekannt gegeben. „Heute ist ein besonderer letzter Drehtag“, schreibt der gebürtige Österreicher zu dem Ausschnitt, der ihn mit Thomas Balou Martin (61) zeigt, der in der Episode einen Pathologen verkörpert hat. Nach 16 Jahren, so Sigl, kehrt Martin nun zurück in die Kultserie und gibt dieselbe Rolle wie damals zum Besten.

Ein Todesfall in Ellmau: Hans Sigl verrät erste Details zu überraschender „Bergdoktor“-Rückkehr

„Aufgrund der Tatsache, dass bei Martin Gruber natürlich kaum Patienten das Zeitliche segnen, hatte er auch keinen Auftrag. Aber heute ist er hier, nach 16 Jahren, ich freu‘ mich sehr“, erklärt Hans Sigl in seiner Instagram-Story, „Das wird eine großartige Geschichte, weil das der Schauspieler mit einer durchgehenden Rolle ist, der am längsten Zwischenraum hatte zwischen seinen Auftritten.“

Eine Figur kehrt nach 16 Jahren zu „Der Bergdoktor“ zurück. © Screenshot/ZDF/Der Bergdoktor; ZDF/Erika Hauri (Fotomontage)

Was genau Thomas Balou Martins Pathologen-Figur nach so langer Zeit wieder nach Ellmau verschlagen hat, verrät Hans Sigl zwar noch nicht, aber etwas Gutes kann es auf keinen Fall heißen. Gut möglich, dass es in der 17. „Bergdoktor“-Staffel – wahrscheinlich sogar dem Staffelfinale – zu einem dramatischen Todesfall kommt. Ob es ein Mitglied des Gruber-Clans oder einen ihrer Freunde trifft, oder „nur“ eine Nebenrolle das Zeitliche segnen muss, steht noch in den Sternen, wird sich aber schon bald zeigen.

Am Ende der 16. „Bergdoktor“-Staffel musste Martin Gruber seine Pläne, nach New York zu ziehen, auf Eis legen. Doch die Frage bleibt: Zieht der „Bergdoktor“ seinen Abschied von Ellmau in den neuen Folgen durch? Verwendete Quellen: Instagram.com