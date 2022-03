„Zu viele niveaulose Witze“: TV-total-Fans schalten wegen schlechten Putin-Sprüchen um

Wie sollen TV-Shows mit Putins Krieg in der Ukraine umgehen? Genau diese Frage beschäftigte am Mittwochabend auch Sebastian Puffpaff. Doch sein Umgang mit dem Thema in der ProSieben-Show TV total fiel bei etlichen Zuschauern durch.

Köln - Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine schockt gerade die ganze Welt. Auch in der „TV total“-Folge vom 02. März dreht sich die erste halbe Stunde alles rund um das Thema (mehr News zu TV-Shows auf unserer Themenseite). Doch die ProSieben-Zuschauer scheinen sich von Sebastian Puffpaff (45) etwas mehr Feingefühl gewünscht zu haben. Denn seine Putin-Witze kamen bei seinen Fans nicht gut an, weshalb etliche sogar umschalteten, wie tz.de berichtet.

TV total startete am Mittwochabend erst eine viertel Stunde später

Tv total musste am 02. März seinen Sendeplatz auf ProSieben abgeben - statt wie gewohnt um 20.15 Uhr wurde die TV-Show mit Sebastian Puffpaff fünfzehn Minuten nach hinten verschoben. Grund hierfür war die Sonderausgabe „Ukraine SPEZIAL. Krieg in Europa“, die um 20.15 Uhr auf dem Sender zu sehen war.

Darin informierte ProSieben die Zuschauer über die aktuellsten Geschehnisse in der Ukraine und zeigte das Leid der Menschen vor Ort. Seit Tagen hält der Krieg zwischen Russland und der Ukraine an - tausende Menschen sind auf der Flucht, etliche verloren bisher ihr Leben. In unserem Newsticker lesen Sie die akteuelle Entwicklung.

Sebastian Puffpaff reißt bei TV total Russland-Witze

Doch wie soll man nach solch erschreckenden Bildern in das normale Tagesgeschäft übergehen und wie sollen vor allem Unterhaltungsshows mit Putins Krieg in der Ukraine umgehen? Eine Frage, die auch bei TV Total am Mittwochabend aufkam. Sorgt Sebastian Puffpaff mit seinen Witzen bei TV total sonst reihenweise für Lacher, scheint er nun die Zuschauer verärgert zu haben.

Denn um die derzeitige Situation aufzugreifen, ging es in der ersten halben Stunde der ProSieben-Show um Aussagen von Putin und Verhaltensweisen der Russen. Doch sich darüber lustig zu machen, schien für etliche Menschen extrem unpassend zu sein.

„Zu viele niveaulose Witze“: TV-total-Fans schalten wegen schlechten Russland-Sprüchen um

Bereits zu Beginn machte sich Sebastian Puffpaff dabei keine Freunde - eine Zuschauerin richtete zwar deutliche Worte an Putin, doch dass dabei ausgerechnet Frauen mit nacktem Oberkörper auf den Krieg aufmerksam machten, ließ etliche entsetzt zurück.

Es folgten Witze von Sebastian Puffpaff auf Kosten der Russen - allen voran Wladimir Putin: „Putin ist so durchgeknallt, dass sogar sein Geheimdienstchef Angst vor ihm hat“, so der Moderator. Doch Zuschauer brachten die Witze langsam aber sicher zum Kochen: „Schwierig, das Kriegsthema satirisch zu behandeln. Fand den Anfang auch nicht gelungen“, macht ein Zuschauer seiner Wut auf Twitter Luft.

„Finde ich schwierig bei so einer Situation wie Krieg, noch Witze zu machen. Lasst das doch einfach raus und macht eine Stunde Ablenkung und Unterhaltung“, fordert ein Fan vom Sender, während sich ein dritter fragt: „Zu viele niveaulose Witze - alle unter der Gürtellinie. Echt nötig???“. Ein anderer sah sich sogar dazu gezwungen, umzuschalten: „Tut mir leid, aber ich finde, der Ukraine-Krieg eignet sich nicht als Thema für TV total. Schalte dann mal weg.“

Die Rückkehr von TV total begeisterte anfangs die Zuschauer

Dennoch versuchte der TV-Moderator neben seinen Witzen immer wieder die Ernsthaftigkeit dieses Themas aufzugreifen. Dabei betonte er immer wieder, dass ihm das Verhalten von Putin ebenfalls extreme Angst machen würde - dennoch scheint er bei seiner nächsten Sendung sein Feingefühl noch etwas mehr unter Beweis stellen zu müssen. Denn das Comeback von TV total begeisterte 2021 noch etliche Zuschauer. Höchste Zeit, an den Erfolg anzuknüpfen.

