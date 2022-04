Zum 60. Geburtstag: Großer Semino Rossi Abend im MDR - mit dabei auch Beatrice Egli und Stefanie Hertel

Semino Rossi wird 60. Zusammen mit Schlagerstars wie Beatrice Egli und Stefanie Hertel feiert er seinen Geburtstag mit einer Gala im MDR. (Fotomontage) © IMAGO / HOFER & IMAGO / Eventpress

Semino Rossi wird 60. Zusammen mit Schlagerstars wie Beatrice Egli und Stefanie Hertel feiert er seinen Geburtstag mit einer Gala im MDR.

Mallorca/Österreich – Zu seinem 60. Geburtstag nimmt Semino Rossi (59) seine Fans mit auf eine Reise durch sein Leben. „Der große Semino Rossi Abend“ zeigt am 26. Mai im MDR die Ausflüge des Schlagerstars an malerische Drehorte, wo er in Begleitung einiger namhafter Kollegen die letzten sechs Jahrzehnte Revue passieren lässt. In der Sendung erzählt Semino unter anderem von seiner Zeit als Straßenmusiker in Europa und seinem Aufstieg zum Schlagerstar. Dabei gibt er selbstverständlich auch einige seiner größten Hits zum Besten.

„Seine Musik ist voller Gefühl, seine Lieder klingen immer ein bisschen nach Sonne, Sommer und azurblauem Meer – Semino Rossi“, schreibt der MDR in einer Mitteilung zu der Schlager-Gala, „für den großen Semino-Rossi-Abend nimmt der sympathische Sänger die Zuschauer mit auf eine musikalische Reise durch sein Leben, präsentiert seine größten Hits, erinnert noch einmal an die Zeit seiner Anfänge als Straßenmusiker und an den Weg hin zu einem Schlagerstar.“ Unterstützung erhielt der gebürtige Argentinier dabei von einigen großen Namen der Schlagerbranche.

„Heute hab ich Zeit für dich“ heißt das neue Album von Semino Rossi. Es erscheint im März 2022. © IMAG/Nicole Kubelka

Beatrice Egli und Stefanie Hertel feiern zusammen mit Semino Rossi seinen 60. Geburtstag

Die verschiedenen Stationen seines Lebens bereist Semino Rossi keinesfalls alleine. Auf seinen Trips wurde der „Rot sind die Rosen“-Interpret von einigen berühmten Kollegen begleitet. Die Sängerinnen Beatrice Egli (33) und Stefanie Hertel (42) standen demzufolge für „Der große Semino Rossi Abend“ vor der Kamera. Sie unterstützten das Geburtstagskind selbstverständlich auch musikalisch.

Auch mit Olaf dem Flipper (76) war Semino Rossi für seine Jubiläumssendung unterwegs. Der Musiker tritt seit der Auflösung der Band „Die Flippers“ im Jahr 2011 als Solo-Künstler auf. Das Publikum von „Der große Semino Rossi Abend“ darf sich aber noch auf einen weiteren hochkarätigen Star freuen. Entertainment-Legende Patrick Lindner (61) war ebenfalls mit Semino Rossi auf Tour, um gemeinsam dessen 60. Geburtstag zu feiern.