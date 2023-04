Zum allerersten Mal: Anna-Carina Woitschack ist beim ZDF-Fernsehgarten dabei

Anna-Carina Woitschack verkündete große News auf Instagram. Die Sängerin ist zum ersten Mal beim ZDF-Fernsehgarten dabei.

Sängerin Anna-Carina Woitschack (30) tritt zum ersten Mal beim ZDF-Fernsehgarten auf. Die junge Frau kommt ursprünglich aus einer alteingesessenen Puppenspielerfamilie. Sie startete 2011 mit ihrer Kariere als Sängerin bei der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ durch, wo sie den achten Platz in den Mottoshows belegte. Kurz darauf veröffentlichte Anna-Carina Woitschack 2012 ihre erste CD „Einzigartig“, worauf noch einige Alben folgten. Jetzt hat sie besondere Neuigkeiten über ihren nächsten Auftritt.

Die großen News veröffentlichte die Sängerin auf social Media. Sie postete auf Instagram ein Bild von sich, wie sie sich im Urlaub lässig an einer Palme anlehnt. Die 30-jährige strahlt in die Kamera und schreibt dazu: „TV News! Ich freue mich SEHR, dass ich am 28.05. zum ersten mal Gast im ZDF-Fernsehgarten bin. Tickets für die Sendung findet ihr auf der Homepage vom ZDF.“ Die Sängerin war zuvor noch nie beim ZDF-Fernsehgarten. Umso größer ist nun die Vorfreude.

Die Freude bei ihren Fans ist groß

Die Fans sind begeistert über diese Neuigkeiten und zeigen das deutlich in den Kommentaren. So schreibt jemand unter das Foto der 30-jährigen: „Das wird sowas von toll werden!! Freu mich!” und ein anderer Fan kommentiert freudig: „Das wurde aber auch wirklich Zeit liebe Anna-Carina. Ich habe mich sowieso schon seit Jahren gefragt, warum andere Sängerinnen gleich mehrmals in einer Saison dort Auftreten dürfen und Du bisher noch nie. Aber zum Glück ist das ja jetzt vorbei.“ Außerdem wird aufgrund dieser Enthüllung nun noch stärker spekuliert, dass die 30-jährige wohl nicht mehr bei „Immer wieder sonntags“ dabei ist.