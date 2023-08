Zum ersten Mal live: Starttermin für neue Staffel „Love Island“ mit Sylvie Meis steht fest

„Love Island“ kehrt zurück! Moderatorin Sylvie Meis begrüßt ab Anfang September wieder flirtwillige Singles. Die Zuschauer erhalten mehr Einfluss auf die Datingshow, als jemals zuvor.

München - Schon bald ist es wieder so weit: Die beliebte Datingshow „Love Island“ kehrt zurück, und hat für Zuschauer und Fans einige spannende Neuerungen im Gepäck. In den vergangenen Jahren hatte RTLzwei pro Jahr gleich zwei Staffeln „Love Island“ ausgestrahlt. Inzwischen hat der Sender die Produktion aber zurückgeschraubt und es wird nur noch einmal pro Jahr auf der Insel geflirtet. Jetzt sind auch endlich die Details bekannt.

Sylvie Meis: „Die Königsklasse des Datings ist zurück“

Am 11. September 2023 um 20:15 Uhr startet das erneut von Sylvie Meis (45) moderierte Format bei RTLzwei, wie jetzt per Pressemitteilung bekannt geworden ist. Zum ersten Mal geht es dabei mit einer Live-Sendung los. Moderatorin Meis wird zudem Unterstützung von einer prominenten Co-Moderation erhalten. Wer das sein wird, ist allerdings gegenwärtig noch nicht bekannt.

Durch das neue Live-Format, welches bei den folgenden Montagssendungen beibehalten wird, erhalten Zuschauerinnen und Zuschauer auch in einem vorher ungekannten Maße die Möglichkeit zur Einflussnahme auf die Show. Mithilfe der zur Sendung angebotenen „Love Island“-App können sie folgenreiche Entscheidungen für die Kandidaten und Kandidatinnen treffen. „Ihr könnt die Love Stories der Islander per App so intensiv mitschreiben wie noch nie!“, erklärt der Sender auf Instagram.

„Love Island“ zum ersten Mal aus Griechenland

Moderatorin Sylvie Meis freut sich ebenfalls auf die Rückkehr der Datingshow nach über einem Jahr Pause: „Die Königsklasse des Datings ist zurück“, sagte die 45-Jährige bereits vor zwei Tagen auf Instagram. Zum ersten Mal wird das Dating-Format „unter der Sonne Griechenlands“ produziert, wie RTLzwei noch bekannt gab. Die flirtwilligen Singles erwartet „eine brandneue, stylische Villa“.

Sprecher und Zuschauerliebling Simon Beeck (43) ist bei der achten Ausgabe der Show ebenfalls wieder mit dabei. Die Suche der Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach der großen Liebe wird er erneut in gewohnt humorvoller Weise begleiten.

Die allererste Staffel hatte damals Elena Miras mit Jan Sokolowsky gewonnen. Seither tingelt sie durch diverse Reality-TV-Format. Zuletzt meldete sich die Mutter einer Tochter jedoch mit besorgniserregenden Nachrichten: Elena Miras hat eine seltene Nervenkrankheit. Verwendete Quellen: Instagram / loveisland.de; RTLzwei