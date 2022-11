„Habe richtig geweint“: Newcomerin bringt Beatrice Egli mit Schlager-Hit zum Weinen

3 / 16

Aber nicht nur echte Schlagerstars standen auf der Gästeliste. Bei der „Beatrice Egli Show“ dürfen auch Newcomer zeigen, was sie können. „Für meine Show habe ich mir vorgenommen, jungen, talentierten Frauen eine Plattform zu geben. So auch ihr“, so Beatrice Egli stolz. © IMAGO / APress