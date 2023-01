Zungenkuss vor Millionenpublikum: Barbara Schöneberger kommt Oliver Pocher sehr nahe

Weil sie verhindert war, wurde Amira Pocher in der Show „Denn sie wissen nicht, was passiert!“ von Oliver Pocher vertreten. Der Comedian ließ dabei nichts anbrennen. (Fotomontage) © Screenshot RTL/Denn sie wissen nicht, was passiert

Weil sie verhindert war, wurde Amira Pocher in der Show „Denn sie wissen nicht, was passiert!“ von Oliver Pocher vertreten. Der Comedian ließ dabei nichts anbrennen.

Am Sonntagabend luden Barbara Schöneberger (48), Günther Jauch (66) und Thomas Gottschalk (72) wieder zur RTL-Unterhaltungssendung „Denn sie wissen nicht, was passiert“ ein. Das Konzept der Spiel- und Improvisationsshow: Das Team der drei Moderations-Giganten trifft auf prominente Gegner, gegen die sie in hanebüchenen Challenges antreten müssen. Mit wem sie sich messen müssen, bleibt bis zu Showbeginn eine Überraschung.

Deshalb war die Verwunderung wohl zunächst auch nicht allzu groß, als Oliver Pocher (44) die Showtreppe herabstieg. Für Verwirrung dürfte eher sein Outfit gesorgt haben: Er trug eine Langhaar-Perücke, eine schwarze Lederjacke und war auch sonst recht nett zurechtgemacht. Aber was sollte diese Staffage? Laut Oliver Pochers Erklärung war er als Vertretung für seine Frau, die Influencerin Amira Pocher (30), erschienen. Diese hatte eigentlich gemeinsam mit dem Comedian Olaf Schubert (55) als „Team Pullunder“ antreten sollen.

Amira bist du das? Oliver Pocher mit schwarzer Perücke bei „Denn sie wissen nicht, was passiert“ am 8. Januar 2023 © Screenshot RTL/Denn sie wissen nicht, was passiert

Team Pullunder spielte spontan in neuer Besetzung

Wie Oliver Pocher weiter ausführte, wollte er seiner Frau optisch ähneln, um sie würdig vertreten zu können. Diese fiel nämlich wegen Krankheit aus. So spielte also ihr Partner an der Seite von Olaf Schubert. Beide Männer trugen Partner-Look und wurden somit ihrem Team-Namen gerecht.

Barbara Schöneberger und Oliver Pocher täuschen eine wilde Knutscherrei vor © Screenshot RTL/Denn sie wissen nicht, was passiert

Zu einer wilden Knutscherei zwischen Barbara Schöneberger und Oliver Pocher kam es dann in dem Spiel „Scheibensprecher“ – allerdings befand sich zwischen beiden eine kleine Glastrennwand. „Ich glaube, so wird Karl Lauterbach geil!“, scherzte Pocher. Was wohl Amira zu der Fremd-Knutscherrei sagt?