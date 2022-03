„Zur Not in Besenkammer“: „Love Island“-Moderatorin Sylvie Meis zeigt Villa der Kandidaten

Von: Stella Rüggeberg

Erste Einblicke in die neue „Love Island“-Villa © RTLZWEI,ITV Studios Germany / Thomas Reiner

Kurz vor dem großen „Love Island“-Auftakt gibt Sylvie Meis erste Einblicke in die diesjährige Villa. Dabei gibt es eine Besonderheit. Für die Kandidaten gibt es 2022 sogar zwei Luxusanwesen auf Teneriffa!

Teneriffa - Ab dem 21. März geht es bei RTLZWEI wieder ans Flirten! Jede Menge Singles hoffen bei „Love Island“ die große Liebe, oder auch nur einen heißen Sommer-Flirt zu finden. Kurz vor dem großen Staffelstart gibt Moderatorin Sylvie Meis (43) den Fans Einblicke in die neue 300-Quadratmeter-Villa der Teilnehmer.

Single Frauen und Männer schlafen in zwei verschiedenen Villen

Beziehen die Kandidaten nach der Paarungszeremonie sonst gemeinsam die große Villa, so schlafen die Singles in diesem Jahr anfangs getrennt und auch die Zeremonie fällt in diesem Jahr aus. Die Männer müssen sich erstmal in das 100-Quadratmeter große „Brotel“ mit einem großzügigem Fitnessbereich, Pool und Outdoor-Küche begeben, bevor sie sich das Bett mit einer Single-Dame teilen dürfen.

Von den Kandidaten erhofft sich die hübsche Moderatorin in diesem Jahr ganz viel Drama: „Wir brauchen auch mal einen richtigen Idioten oder eine Zicke, damit es spannend bleibt“, so Sylvie gegenüber bild.de. Welche Kandidaten in der diesjährigen Staffel besonders polarisieren, kann man schon ab dem 21. März um 20.15 Uhr bei RTLZWEI sehen.

Die Schlafzimmer strahlen auch in diesem Jahr in bunten Farben und vielen Holzelementen: „Hier kann man sich definitiv verlieben oder noch mehr. Hauptsache, es geht zur Sache! Zur Not auch in der Besenkammer“, lacht Sylvie Meis. Bei rund 60 Überwachungskameras bleibt kein Flirtversuch der Islander unentdeckt.

Verwendete Quellen: RTLZWEI, bild.de