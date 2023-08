Zurück aus der Sommerpause: Dann kommen neuen Folgen von Markus Lanz im Zweiten

Von: Daniel Riedmüller

Teilen

Die Polit-Talkshow Markus Lanz kehrt im ZDF zurück aus der Sommerpause. Ab Dienstag (22. August) empfängt Moderator Lanz wieder neue Gäste, um mit ihnen zu diskutieren.

Update vom 21. August 2023: Moderator Markus Lanz kehrt nach seiner Sommerpause 2023 ab Dienstag (22. August) wieder zurück und begrüßt im ZDF neue Gäste.

Von Dienstag bis Donnerstag moderiert Markus Lanz in der Regel seine eigene Talkshow. Ab dem 20. Juli verschwindet „Markus Lanz“ jedoch für eine Weile aus dem ZDF-Programm. © ZDF / Markus Hertrich

Erstmeldung vom 28. Juni 2023: Hamburg - Dreimal die Woche lädt Markus Lanz (54) die verschiedensten Gäste in seine gleichnamige ZDF-Talkshow ein, um über Themen zu sprechen, die die Gesellschaft beschäftigen und bewegen. Ab dem 20. Juli müssen die Fans allerdings für eine Weile ohne das Format auskommen.

15-jähriges “Markus Lanz”-Jubiläum erst am 1. Juni

Am 1. Juni hatte die ZDF-Show erst ihr 15-jähriges Bestehen gefeiert, ganze 1.812 Ausgaben moderierte Markus Lanz seit der Erstausstrahlung am 3. Juni 2008. ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke lobte Lanz zu diesem Anlass als eine “feste Größe unter den politischen Talkshows in Deutschland”.

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Er habe es geschafft, “sein Gesprächsformat in den zurückliegenden Jahren immer wieder neu zu justieren”. Lanz selbst sieht seine Arbeit auch als “eine Verpflichtung, jenen eine Stimme zu geben, die sonst nicht oder nur wenig im Fernsehen stattfinden”.

Fünfwöchige Pause für „Markus Lanz“ ab dem 20. Juli

Die ZDF-Talkshow geht ab 20. Juli in eine knapp fünfwöchige Sommerpause. Die Reihe soll aber schon am 22. August zurückkehren. Nur knapp einen Monat müssen Fernsehzuschauerinnen und -zuschauer daher ohne ihren beliebten Moderator Markus Lanz auskommen. Nach der Sommerpause wird „Markus Lanz“ wieder wöchentlich von Dienstag bis Donnerstag über die Bildschirme flimmern.

Nicht nur Markus Lanz verschwindet für einige Wochen von den Bildschirmen. Auch Louis Klamroth verabschiedet sich mit „Hart aber fair“ für eine Weile aus dem ARD-Programm. Verwendete Quellen: ZDF