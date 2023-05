Neue Liebe für Martin Gruber? Flirt vom „Bergdoktor“ kehrt zu ZDF-Serie zurück

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

2024 sollen neue Folgen von „Der Bergdoktor“ laufen. Mit der Rückkehr eines altes Flirts könnte es für Martin Gruber endlich ein Happy End geben.

Ellmau – Wer schon sehnlichst auf neue Folgen von „Der Bergdoktor“ wartet, muss sich leider noch ein wenig gedulden, denn nach dem Finale der 16. Staffel im Februar geht es erst 2024 wieder weiter. Was die Helden der ZDF-Heimatserie dann erwartet, ist noch geheim – Martin Gruber kann sich aber auf das Wiedersehen mit einem alten Flirt freuen.

Neue Liebe für den „Bergdoktor“? Hilde Dalik spielt in ZDF-Serie Flirt von Martin Gruber

An die letzte „Bergdoktor“-Staffel werden sich Zuschauer bestimmt noch lange erinnern. Schließlich ging es mit Familiendramen und heiklen Patientenfällen turbulent her – und ein Happy End gab es nicht. Mama Lisbeth Gruber (Monika Baumgartner, 71) liegt im Koma und zwischen ihren Söhnen Martin (Hans Sigl, 53) und Hans (Heiko Ruprecht, 50) herrscht nach wie vor Eiszeit. Ob in den neuen Folgen endlich ein bisschen Frieden im Leben der Serienfamilie einkehrt?

Familiendrama, Tränen und Abschiede: Die 16. „Bergdoktor“-Staffel in Bildern Fotostrecke ansehen

Seit der ersten „Bergdoktor“-Folge am 06. Februar 2008 gleicht das Liebesleben von Martin Gruber einer Achterbahnfahrt. Das große Glück konnte der sympathische Mediziner bisher noch nicht finden und mit den Abschieden von Franziska (Simone Hanselmann, 43) und Anne (Ines Lutz, 39) am Ende der 15. Staffel verlor er gleich zwei Herzensdamen auf einmal. Ein neuer Flirt ließ mit Karin Bachmaier (Hilde Dalik, 44) aber nicht lange auf sich warten – und zwischen den beiden knisterte es in Staffel 16 gewaltig.

Hans Sigls geheime Gastrolle bei „Der Bergdoktor“ Seit 2008 verkörpert Hans Sigl bei „Der Bergdoktor“ den Titelhelden Martin Gruber. Das aufregende Leben des Landarztes begeistert mit jeder Folge Millionen von treuen Fans und hat seinen Schauspieler zu einem der größten Stars der deutschen Fernsehlandschaft gemacht. Was aber die wenigsten wissen: Die Rolle als Sohn von Lisbeth Gruber ist nicht Hans Sigls erster Bergdoktor-Auftritt. Denn zehn Jahre bevor er in den weißen Arztkittel schlüpfte, war er bereits als Taxifahrer in der beliebten Serie zu sehen, die damals noch bei Sat.1 lief und bei der mit Gerhard Lippert ein ganz anderer Bergdoktor im Mittelpunkt stand. Wer weiß – vielleicht wird ein Komparse aus dem ZDF-Remake ja dann eines Tages der Nachfolger von Hans Sigl? (Quelle: fuersie.de)

Rückkehr in Staffel 17: Martin Grubers Flirt Karin bei „Der Bergdoktor“ wieder dabei

Neue Staffel, neues Liebesglück? Diese Frage scheint für Martin Gruber definitiv im Raum zu stehen, denn wie Hans Sigl und Hilde Dalik in einem Instagramvideo bekannt gaben, kehrt Karin Bachmaier für die neuen „Bergdoktor“-Folgen zurück. In welchem Umfang sie zu sehen sein wird und wie sich ihr Flirt mit Martin entwickelt, bleibt noch abzuwarten, aber vielleicht bahnt sich mit ihrer Rückkehr ja endlich das langersehnte Happy End für den Landarzt an.

Erst vor kurzem versprach Hans Sigl, dass die nächste „Bergdoktor“-Staffel etwas entspannter und versöhnlicher werden würde – ob er damit auch die Gefühlswelt von Martin Gruber gemeint hat, wird sich Anfang nächsten Jahres zeigen. Für die 17. Staffel bekommt die Besetzung von „Der Bergdoktor“ derweil noch mehr Zuwachs. Verwendete Quellen: Instagram/sigl_hans, fuersie.de