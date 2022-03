„Zusammen mit Dieter Bohlen entsorgt“: DSDS-Fans sauer, dass Juliette Schoppmann nicht dabei ist

Von: Sarah Wolzen

Auch Juliette Schoppmann ist nicht mehr bei DSDS dabei © dpa/dpaweb | Achim_Scheidemann & RTL / Stefan Gregorowius

Es ist die erste Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ ohne den Poptitan. Doch in der ersten Recall-Folge fehlt nicht nur Dieter Bohlen, sondern auch Vocalcoach Juliette Schoppmann. Das kommt bei vielen DSDS-Fans so gar nicht gut an.

Apulien, Italien - Viele Fans von „Deutschland sucht den Superstar“ hatten sich auf sie gefreut. Doch seit Samstagabend ist klar: auch Juliette Schoppmann (42) ist in der neuen DSDS-Staffel nicht dabei.

DSDS-Urgestein Juliette Schoppmann zuletzt als Vocalcoach beim Recall

Fans kennen Juliette Schoppmann noch aus der ersten DSDS-Staffel von 2022, in der die Sängerin nach Alexander Klaws den zweiten Platz belegte. Seit 2018 unterstütze sie die Kandidaten als Vocalcoach in den Recall-Folgen. Bis jetzt.

Wer gehofft hatte, dass die 42-Jährige auch in der neuen Staffel dabei sein würde, wurde in der ersten Recall-Folge schwer enttäuscht. Zwei neue Vocalcoaches wurden vorgestellt, von Juliette fehlte jedoch jede Spur. Im Netz lassen sich die Fans darüber aus.

DSDS-Fans sauer, dass Juliette Schoppmann fehlt

„Hat man die Juliette Schoppmann als Vocalcoach auch rausgekickt? Die war unter Bohlen auch dabei?“, fragt sich ein Nutzer. „Schade, dass Juliette nicht dabei ist“, findet die Nächste. Ein dritter Kommentator bedauert, dass sie wohl „auch abgesägt“ worden sei. „Juliette Schoppmann hat man wohl gleich mit Dieter Bohlen entsorgt“ stimmt ein anderer zu.

Im Netz regen sich die DSDS-Fans darüber auf, dass neben Dieter Bohlen auch Juliette Schoppmann nicht mehr dabei ist © Twitter

Insgesamt kam die erste Recall-Folge der neuen DSDS-Staffel nicht sonderlich gut bei den Zuschauern an. Viele regten sich darüber auf, dass statt gesungen, nur gelabert wurde.

Verwendete Quellen: RTL, Twitter