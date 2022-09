„Nur für die Show“: Eric Sindermann mit Freundin erst 5 Monate vor „Sommerhaus der Stars“ zusammen

Von: Julia Hanigk

Eric Sindermann und Freundin Katharina Hambuechen sind zusammen im „Sommerhaus der Stars“ zu sehen. Sie kamen erst fünf Monate vor Drehstart zusammen und schon in der ersten Folge macht die 27-Jährige schwere Vorwürfe. Die Fans halten nicht viel von dem Paar.

Bocholt - Am 7. September startet die erste Folge „Sommerhaus der Stars“ auf RTL. Die Kandidaten versprechen in diversen Vorschauclips schon jetzt, spannend zu werden und für allerlei Drama zu sorgen. Der ehemalige deutsche Handballspieler Eric Sindermann (34) kam erst fünf Monate vor dem Drehstart mit seiner Freundin Katharina Hambuechen (27) zusammen – das bringt ihm vor der TV-Ausstrahlung schon einigen Fan-Ärger ein.

Katharina Hambuechen ging nur wegen Eric Sindermann ins „Sommerhaus der Stars“

In der Mediathek RTL+ ist die erste Folge der siebten Staffel schon vor dem TV-Debüt (alle Sendetermine) zu sehen und darin kracht es zwischen dem jungen Liebespaar gehörig. Denn Katharina nimmt sich Eric mehrmals zur Seite und hält ihm vor, nur seinetwegen an der Sendung überhaupt teilzunehmen. Sie ermahnt, er solle sich gefälligst an ihre Abmachungen halten und behauptet sogar, er habe sie zur Teilnahme gezwungen: „Ich wollte hier doch gar nicht mit rein“, schimpft sie.

Schon in der ersten Folge kracht es zwischen Eric Sindermann und Freundin Katharina. © RTL

Gegenüber Kandidatin Kader Loth gesteht die 27-Jährige dann, dass Eric mit ihr Schluss gemacht hatte, als sie erst einmal nicht mit in das Format wollte. Unter einem kurzen Clip von Sindermann und Hambuechen, den die offizielle Seite auf Facebook am 4. September hochgeladen hat, diskutieren die Fans daher die Ernsthaftigkeit des Pärchens.

Sechs Gewinner-Pärchen sicherten sich über die Jahre schon das 50.000 Euro-Preisgeld - 2021 gewannen Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt

- 2020 Caro und Andreas Robens

- 2019 Elena Miras und Mike Heiter

- 2018 Uwe und Iris Abel

- 2017 Nico Schwanz und Saskia Atzerodt

- 2016 Xenia Prinzessin von Sachsen und Rajab Hassan

„Sommerhaus der Stars“-Fans ätzen gegen Eric Sindermann

„Warum die Zwei fünf Monate vor der Sendung erst ein Paar geworden sind, kann ich mir schon denken. Ich vermute, dass er sie nur für die Show genommen hat, leider! Sie hat die Teilnahme in der ersten Folge schon bereut!“, interpretiert eine Userin. „Ich mag den Sindermann nicht mit seiner Pappkrone. Aber die er als Fake-Freundin hat, um in das ‚Sommerhaus‘ zu kommen wegen der Gage, sie ist noch schlimmer. Heult rum, dass sie nicht mitmachen wollte. Wenn sie nicht mitgemacht hätte, hätte er Schluss gemacht. Beide gute Schauspieler“, schreibt eine andere Person. Anderen tut die Dame auch leid und eine weitere Person findet einfach nur: „gruseliges Paar“.

Eric Sindermann ist aber nicht der einzige, der in der Reality-Sendung Stress hat. In einer „Sommerhaus der Stars“-Vorschau ist beispielsweise auch zu sehen, wie Sascha Mölders schreit: „Ey Junge, halt dein Maul jetzt!“ Verwendete Quellen: RTL+/Sommerhaus der Stars; Facebook/Sommerhaus der Stars