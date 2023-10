„Das perfekte Dinner“-Zuschauer lästern über Esstisch: „Wie in der Grundschule“

Von: Jonas Erbas

Dass einige „Das perfekte Dinner“-Zuschauer überkritisch sind, zeigte sich auch während der Nachhaltigkeitswoche. Diesmal sorgte ein Esstisch für Unmut.

Hamburg – An Tag vier (19. Oktober) der Nachhaltigkeitswoche bei „Das perfekte Dinner“ musste mit Lisa (25) das jüngste Mitglied der bunt durchmischten Runde ran. Die junge Social-Media-Redakteurin setzte dabei auf mediterrane Leckereien wie Pasta, Käse oder Datteln, allesamt verfeinert mit dem Aroma frischer Zitronen. Doch es waren nicht die Kochkünste der 25-Jährigen, die im Netz für Diskussionen sorgen.

Lisa setzt bei „Das perfekte Dinner“ auf Zitronen – und einen sehr kleinen Tisch

Das Motto „Lisi Lemon“, benannt nach der Gastgeberin und ihrer Vorliebe für Zitrusfrüchte, war bei Lisas „Das perfekte Dinner“-Konkurrenz gut angekommen. Mit insgesamt 31 Punkten steht sie einen Tag vor dem Finale zwar nur auf Platz drei, darf mit ihrem Abend aber dennoch durchaus zufrieden sein: Bei lauschigem Ambiente wurde nicht nur tüchtig getafelt, sondern auch ausgelassen gelacht.

Davon, dass an dem recht überschaubaren Esstisch eigentlich kaum Platz für fünf Personen ist, lassen sich die Kandidaten die Stimmung nicht verderben – sehr wohl aber die VOX-Zuschauerschaft, die auch diesmal fleißig bei X, ehemals Twitter, mitkommentiert: „Ist schon echt eng am Tisch“ oder „Lieb‘s, wie winzig der Tisch einfach ist“, heißt es in entsprechenden Beiträgen.

„Das perfekte Dinner“-Zuschauer regen sich über „winzigen“ Esstisch auf

Einen Zuschauer erinnert der „Das perfekte Dinner“-Abend angesichts des Platzmangels an eine „Studenten-WG beim Abendessen“, ein anderer lästert, der Esstisch sehe aus „wie (…) ein Schultisch in der Grundschule“. Ein dritter X-Nutzer glaubt gar, der Tisch „so klein“, dass man als Gast gar nicht wissen könne, welcher Teller der eigene sei.

Ist dieser Tisch zu klein? Während im Netz gelästert wird, nehmen es die „Das perfekte Dinner"-Teilnehmer ganz gelassen

Dass nicht in jeder Wohnung eine üppige Tafel wartet, kommt bei manchen Zuschauern dahingegen richtig gut an. Sie freuen sich über den realitätsnahen Einblick: „Der Platz ist eng, wird hier moniert. Ist halt so, nicht jeder hat eine riesengroße Wohnung …“ Auch das Motto selbst ist bei den Fans der VOX-Sendung offenbar umstritten: Einige kündigten sogar an, die „Das perfekte Dinner“-Nachhaltigkeitswoche boykottieren zu wollen. Verwendete Quellen: „Das perfekte Dinner“ (VOX/RTL+; Folge vom 19. Oktober 2023), twitter.com